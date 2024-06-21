菠蘿冷知識｜網民驚見果肉滿黑點疑蟲卵？專家解1成因營養更豐富
撰文：聯合新聞網
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你曾見過鳳梨果肉上，佈滿如芝麻般的「黑色點點」嗎？下次別再以為是長蟲而丟掉了！台灣農業市集Facebook「248農學市集」日前發文分享，有次幫店裡的客人削鳳梨，卻見果肉出現黑色「芝麻點」，還心想「這是鳳梨和火龍果的混血兒嗎？」，沒想到不是蟲卵也非壞掉，而是「鳳梨種子」。
菠蘿肉滿布黑點 夏秋季最易出現
Facebook粉專「248農學市集」引述台灣企業「格外農品」的文章解釋，原來鳳梨出現的黑色點點不是蟲，而是「鳳梨的種子」，尤其在夏秋季節容易出現。鳳梨如果是當季生產，加上「在欉紅（台語，意即果實在枝頭上剛好成熟的狀態）」及低度用藥的友善環境，蜜蜂授粉機率較高，就更會產生鳳梨種子，且該種子不僅可食用，營養也相當豐富。
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貼文一出，網友們紛紛驚呼：
「長知識」，「有次嚇到，整顆丟了」、
「唉啊！前幾天才發現一顆鳳梨長這樣，以為是蟲」、
「原來可以吃，每次都想辦法把小黑黑弄掉，結果切完鳳梨大的剩一小個」、
「剛吃到，有點嚇到，尤其是老花...以為是小小強」、
「原來不是放太久、太老」、
「上次在水果攤看到好多削好的鳳梨長這樣而不敢買，現在知道了」。
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對此，不少內行網友跳出來解惑，這樣長滿種子的鳳梨「尤其好吃」。
「這樣的鳯梨特別的甜，『在欉紅』的」、
「那才好吃！才有鳳梨味道小時候常常吃到，又香又好吃」、
「這種的吃起來很甜喔」、「不是蟲是鳳梨籽，很幸運！」、
「鳳梨籽高鈣，多食無害」。
而若怕鳳梨種子割嘴，Facebook也建議可鹽巴一同食用，可有效降低鳳梨酵素，較不易導致嘴破。
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