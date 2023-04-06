銀髮飲食｜易胃脹腸胃差無食慾？營養師4大建議防衰退善用菠蘿醋

當家中長輩的飲食習慣隨著年紀改變，有的人愈吃愈鹹，有的人則是食慾不振，您是否擔心飲食習慣的改變影響家中長輩的健康？



老人營養問題 恐伴隨很多身體疾病

台灣衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉表示，營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可，因此，建議長者每天都要吃到六大類食物且每類食物宜多加變化，才可避免營養不均的狀況，以下依據年長者之生理特性提供一些飲食上的建議：

4大長者飲食建議（按圖👇👇👇）

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一、腸胃機能減弱：

1. 避免暴飲暴食，採少量多餐，三餐吃不多時，可以補充點心。

2. 少吃油炸、油煎食物。

3. 若有便秘問題可多吃富含膳食纖維的食物，例如：蔬菜、水果、全穀類食物（糙米、全麥饅頭）、蒟蒻等及適當水分的飲用。

4. 脹氣引起不適時，可少攝取韭菜、洋蔥、青椒、乾豆類、椰菜花、番薯等容易產氣的食物。



二、牙齒功能不好、咀嚼能力下降：

1. 定期做口腔檢查、牙齒治療或安裝適當之假牙。

2. 選擇質軟、易消化的食物，例如：水果泥、蒸蛋。

3. 烹調時將食物切細煮爛。可將肉、魚類等蛋白質豐富的食材、堅果或水果類等先切成小塊或細絲、剁碎或泥狀再與主食或蔬菜一起烹調，增加食物的營養密度，改善營養狀況。

4. 水果可用果汁機打成泥，不要濾渣以增加纖維質。



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三、食慾減退，食量減少：

1. 儘量選擇營養濃度較高的食材。

2. 家人陪伴一起進食，增加進餐愉快的氣氛。

3. 少量多餐方式進食，在餐與餐之間補充簡便點心。

4. 以芶芡、沾醬或淋上湯汁等方式，使食物潤滑順口，汁液不要太油。

5. 利用清蒸、水煮、燉、滷等方式烹調，使食物柔軟易吞。

6. 經常變換食譜，注意色、香、味的調配。

7. 多活動，以增加食慾。



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四、味覺退化、口味變重：

1. 食材選擇以新鮮為佳，避免醃漬、加工成品。

2. 適當使用醋、檸檬、番茄、鳳梨等酸味物質。

3. 佐以辛香料，例如：香菜、蔥、薑、蒜、八角、洋蔥。

4. 以甘味物質提味，例如：海帶、香菇。

5. 食物趁熱上桌，使香氣散發。



【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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