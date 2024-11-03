癌症飲食｜卵巢癌20年沒復發 靠1食物撐過化療！攝1營養素最重要

不少癌症病人會有餓死癌細胞的想法，對此，來自台灣的營養醫學醫生劉博仁與護理師譚敦慈都表示，這是不可能的事，且癌症病人要多補充蛋白質，才有足夠的免疫力抗癌。



癌症病人要多補充蛋白質，才有足夠的免疫力抗癌。（Canva）

台灣林口長庚醫院資深護理師譚敦慈在《健康零距離》節目中指出，大家多吃蔬菜，多增加纖維，可以讓有毒物質排泄出體內是正確的，但是很多患者得到癌症的時候，會想要餓死癌細胞，對此，譚敦慈直呼，「這是不可能的事。」譚敦慈說明，在化療過程中，如果白蛋白不足、血色素不足、白血球不足，就沒辦法做完療程，反而會有更大的問題。

譚敦慈分享，自己的表妹罹患卵巢癌，在最後一次化療的時候完全吃不下，那時表妹問她，「可以吃肉乾嗎？」因為表妹覺得肉乾味道很重，比較促進食慾。譚敦慈回答「可以」，後來表妹就是靠着吃肉乾，熬過化療，經過20年沒有再復發，所以要抗癌，一定要有足夠的蛋白質。

相關文章：長壽｜98歲婆婆多菜少肉10多年沒病過 「5色素食法」助抗老防癌

+ 18

台灣營養醫學醫師劉博仁也曾在《健康晚點名》節目中也指出，曾有癌症患者說要餓肚子，用斷食把癌細胞餓死，這個理論其實是錯的，如果要抗癌成功，免疫力很重要，若是免疫力不足，要抗癌成功是天方夜譚。

劉博仁提到，癌症病人要免疫力好，就是要注重蛋白質！假設是60公斤的人，沒有攝取到60克蛋白質，免疫力就會較差，不過，現在很多人為了飲食清淡，犧牲掉蛋白質，肌肉就越來越消瘦。

劉博仁呼籲，基本上要抗癌，蛋白質一定要攝取，好的蛋白質量偏向植物性蛋白，例如豆類，魚肉、家禽等白肉與蛋，紅肉則不要吃太多。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】



大腸癌｜糞便沉落底是肉類吃太多？從大便可觀察膳食纖維是否充足

+ 1

地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃

+ 14

延伸閱讀：

影/癌細胞可以被餓死？醫曝只要減少攝取「碳水化合物」就可有效殺死癌細胞

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」