大腸癌預防｜5旬漢切20粒瘜肉半年再長！改1飲食習慣即好轉助防癌

一名50多歲男子連續3次大腸鏡檢查都找到10顆以上的瘜肉，第一次切除20多顆瘜肉，後續有2次檢查都又找到10顆以上，直到改變飲食習慣，多吃蔬菜、肉的來源全改成魚類，瘜肉數量才大幅減少。



吃魚防大腸癌是有科學根據的！（Canva）

台灣肝膽腸胃科醫生楊子緯在《健康好生活》節目中分享，該男子首次就診是因糞便潛血呈陽性，所以進一步做大腸鏡檢查，結果大概切了20多顆的瘜肉，耗費1個多小時的時間。且其中1顆更被確認是原位癌，也就是第零期，再發展下去就會演變成真正的大腸癌。

楊子緯指出，男子半年後回診，再次做了大腸鏡檢查，竟又長了10多顆瘜肉，這次一樣全部切除，接着又過了半年，男子再次上門追蹤情況，未料又長了10幾顆瘜肉。病人感到非常疑惑，因為自從第一次檢查出原位癌後，他已經戒掉煙、酒、檳榔，「只差沒吃素」，不解為何瘜肉仍一直生長。

楊子緯表示，由於大腸瘜肉生成原因多元，除了基因之外，與飲食習慣也有相關影響，因此建議男子增加蔬菜攝取量，並將肉類來源改為魚肉，減少紅肉的攝取。後來男子第4次上門，這次瘜肉成功減少到5顆，第5次檢查時已完全沒有瘜肉，讓男子非常高興，決定繼續維持相同的飲食方式。

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吃魚防大腸癌是有科學根據的！楊子緯說明，根據一項長達近15年的研究，涵蓋英、法、德等10個歐洲國家的52萬名參與者，並追蹤其日常飲食習慣，包括魚的攝取量及種類。結果發現，每周攝取魚和貝類總量超過357克（約2～3份）的人，比每周低於65克（約1份）者，罹患大腸直腸癌的風險降低了12%。

楊子緯提到，即使每周只攝取100至200克魚類，罹患大腸直腸癌的風險也降低了7%，且脂肪含量高的魚類防癌效果略優於脂肪含量低的，單獨攝取貝類則沒有效果，研究推測跟魚含有Omega-3多元不飽和脂肪酸含量較高有關，另外魚類富含維他命D、B12及硒、特殊胺基酸也都是可能的原因。

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