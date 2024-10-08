寒露腳不露！滋陰潤肺13款食物宜吃芝麻百合！防秋燥5湯水忌吃1物

寒露，是二十四節氣之一，是秋季的第五個節氣，一般在10月7-9日，今年在10月8日，代表已踏入深秋，晝熱夜涼，天氣明顯乾燥變冷，飲食上宜潤肺益胃、養陰防燥。傳統習俗更會吃秋蟹、飲秋茶，寒露吃芝麻。



寒露意思｜寒露腳不露 避免短褲涼鞋防寒邪入侵

寒露氣溫比白露氣溫下降更多，露氣寒冷，露水也逐漸結霜，故名「寒露」。寒露晝夜溫差大，雨水漸少，皮膚、咽喉乾燥明顯。所謂「白露身不露，寒露腳不露。」這時更要注意保暖，寒露之後不宜穿著短褲涼鞋或赤腳，所謂寒從腳起，避免地面寒氣從腳底蔓延全身。燥邪寒邪均容易傷肺，誘發呼吸道疾病、皮膚病或便秘。防脫髮食物｜芝麻糊勝黑豆漿芝麻粉！中醫7招烏髮防脫日吃1粒合桃

「白露身不露，寒露腳不露。」所謂寒從腳起，寒露之後不宜穿著短褲涼鞋或赤腳，避免地面寒氣入侵。(pexels)

寒露習俗｜吃秋蟹食芝麻 賞楓飲秋茶

寒露期間已入深秋，這時楓葉逐漸盛開，且秋高氣爽又近重陽，傳統會登高，又名「辭青」，即與快凋謝的花草樹木告別。登高還寓意遠離厄運、健康長壽。此時亦可賞楓呷茶，助暖身驅寒；螃蟹尤其大閘蟹亦是品嚐最佳季節，甘香肥美。寒露前後民間還會吃芝麻酥、芝麻綠豆糕、燒餅等，有助滋陰潤肺、排毒防秋燥。揀蟹貼士｜膏蟹花蟹奄仔蟹點分點揀？專家教2招避免揀到冇肉水蟹

傳統習俗，寒露會吃芝麻、秋蟹，飲秋茶。（Photo AC）

寒露飲食｜滋陰潤燥百合銀耳 忌辛辣薑蒜不宜多吃

天氣漸寒，不少人便會想起進補吃火鍋暖腸胃，其實這樣最易上火。或出現口舌乾燥、牙齦腫痛等情況，但體質因人而異，自行胡亂飲用涼茶，可能會加重秋燥，耗氣傷陰。其實這時仍不宜大補，只宜養肺潤腸，補肝益腎、增加血液循環。滋陰潤燥食物有百合、沙參、芝麻、合桃、銀耳、蘿蔔、蓮藕、南瓜等。益胃生津多水分的水果如雪梨、蘋果、杮、提子、哈密瓜等。忌辛辣食物，如辣椒、生薑、蔥、蒜類不宜多吃。

百合功效｜養陰潤肺新鮮與乾貨療效一樣？選購2招防黑心3類人不宜

按圖看寒露宜吃13款食物：

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湯水方面，推介玉竹百合蘋果湯、沙參杏仁海竹瘦肉湯、百合蓮子粟米湯、雪耳圓肉無花果湯、雪梨無花果豬骨湯。

寒露湯水｜玉竹百合蘋果湯食譜

玉竹百合蘋果湯食譜

秋天湯水食譜｜玉竹百合蘋果湯滋陰潤燥3類人不宜 用鮮或乾百合?

玉竹百合蘋果湯（4人分量）

材料：

玉竹40克

百合40克

蘋果2個

無花果4粒

陳皮6克

蜜棗3粒

瘦肉250克

水2公升

鹽適量

米酒適量

做法：

1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。

2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。

5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。

6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。

寒露湯水｜沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜

沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥 南北沙參功效有別？

沙參杏仁海竹瘦肉湯（3-4人分量）

材料：

北沙參20克

南北杏10克

海玉竹30克

枸杞子12克

蜜棗3粒

瘦肉400克

水2公升

鹽適量

做法：

1. 將材料洗淨；北沙參、海玉竹浸20分鐘。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟羶味。

3. 除枸杞子外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。

4. 將枸杞子加到湯裡，再煲10分鐘，並加少許鹽調味，即成。

寒露湯水｜百合蓮子粟米湯食譜

百合蓮子粟米湯食譜

養陰防燥宜吃7食物忌辛辣 百合蓮子粟米湯潤肺益腎

百合蓮子粟米湯食譜（3-4人分量）

材料：

蓮子40克

栗子15粒

桂圓5-6粒

新鮮百合15克

粟米2條

水2升

鹽適量

做法：

1. 全部材料洗淨，粟米切件，擦走新鮮百合頂層污泥。

2. 煲滾一鍋水，除百合外，放入全部材料。

3. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲45分鐘。

4. 加入百合煲10分鐘，加適量鹽調味，即成。

寒露湯水｜雪耳圓肉無花果湯食譜

雪耳圓肉無花果湯食譜

秋冬湯水食譜｜雪耳圓肉無花果湯滋陰潤肺 玉竹/海玉竹點分點用?

雪耳圓肉無花果湯（2-3人分量）

材料：

雪耳1個

圓肉1両

淮山2両

海玉竹1両

南杏1両

無花果4個

瘦肉300克

水2公升

酒少許

做法：

1.雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的部分。

2.圓肉、海玉竹、南杏及無花果洗淨，淮山以另一碗水浸泡，洗淨後備用。

3.煲滾一鍋水，下瘦肉大火氽水10分鐘，其間可加少許酒辟去羶味。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉中小火煲1小時15分鐘，加鹽調味即成。

寒露湯水｜雪梨無花果豬骨湯食譜

雪梨無花果豬骨湯食譜

秋天湯水食譜｜雪梨無花果豬骨湯滋陰潤肺 加1食材更補腎強筋骨

雪梨無花果豬骨湯（3-4人分量）

材料：

雪梨2個

蘋果2個

無花果乾8-10粒

栗子8-10粒

豬骨半斤

水2公升

鹽少許

酒少許

做法：

1.雪梨、蘋果洗淨後去芯及切塊，栗子去殼備用。

2.無花果乾浸洗乾淨。

3.豬骨以凍水汆水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。