秋天養生｜天氣轉涼鼻水噴嚏不停！奇異果洋蔥15種食物強身抗過敏

天氣漸漸開始轉涼，而有的人一旦換季，就會開始噴嚏打不停、咳嗽咳不停，對此，台灣李婉萍營養師表示，其實可以攝取一些「抗過敏食物」紓緩過敏、強化身體。



根據《三立新聞網》報導，台灣榮新診所營養師李婉萍表示，過敏是身體的一種「防衛機制」，為身體免疫系統偵測到可能的危險因子，而產生過度的反應，像是呼吸道的不舒服、瘋狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞，眼睛紅癢、黑眼圈，皮膚乾癢、腫脹，腸胃不適等，嚴重者甚至會有呼吸困難、氣喘、過敏性休克的狀況發生。

網友熱議TOP8易致敏食物（按圖👇👇👇）

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抗過敏多攝4大營養素 維他命C、E、D、槲皮素

台灣李婉萍營養師指出，沒有做過「過敏原測試」的可以去做，這樣就會知道自己對什麼食物過敏，另外，她也建議大家可挑選特定營養素的食材，來強化身體抵抗過敏的能力，可優先攝取維他命C、維他命E、維他命D和植化素中的槲皮素，像是白肉或紅肉番石榴、木瓜、奇異果、橙等水果維他命C含量高；蔬菜方面則有苦瓜、西蘭花、芥蘭等；而維他命E則可在三文魚、秋刀魚、牛油果等富含好油脂的食材中可找到，維他命D就要透過多曬太陽來補充，最後是槲皮素，可吃洋蔥、蘋果、番茄、提子、莓果。

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最後，台灣李婉萍營養師說，根據調查顯示，年輕一輩朋友過敏的機率較高，推測原因是飲食的營養不均，膳食纖維不足，生活壓力又大，腸胃功能無法完善發揮，因此，除了去醫院診所進行過敏原檢測，主動避開自己的過敏原外，飲食營養盡量的均衡也很重要。

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