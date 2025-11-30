蓮藕食譜合集｜健脾養肺12款養生食譜　煲湯燜炒 粉藕/爽藕點揀？

秋冬季節宜吃白色食物養生，蓮藕是其中之一，有益肺、養肺之效。蓮藕口感有爽、有糯，選用不同節數口感也略帶不同。以下介紹常見的3種蓮藕和湯水小炒食譜，攝取其營養同時享受其獨特魅力。



秋天宜吃白色食物養生，蓮藕屬其一，有益肺、養肺之效。（資料圖片）

蓮藕功效｜健脾養胃 3品種哪款宜煮湯？

蓮藕即是蓮的根莖，常見於中華料理特別是湯水，如蓮藕章魚綠豆湯。從中醫角度看，煮蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血，一年四季皆宜。蓮藕外貌不盡相同，切開後又有7孔與9孔之分，但蓮藕孔的數量並不影響口感，反而品種與及節數才有影響。由蓮藕的根部開始計第3、4節，口感爽脆，適合炒；蓮藕的第1、2節口感鬆軟，適合燜。一般常見的品種如白花藕通常用作清炒；紅花藕、麻花藕通常用作煮湯。

蓮藕營養｜降血糖助抗癌增血管彈性5好處 選購3竅門粉糯揀第1節

蓮藕的第3、4節口感爽脆，適合炒；蓮藕的第1、2節口感鬆軟，適合燜。（pixabay）

請按圖看3款常見蓮藕品種及建議煮法：

蓮藕家常小菜、小食

【煎蓮藕餅食譜】清新爽脆不膩滯 簡易快捷家常菜

煎蓮藕餅食譜

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

南乳蓮藕燜豬手食譜

【素食食譜】筑前煮低卡高纖日式家常菜 超簡單料理愈煮愈入味

筑前煮食譜

【涼拌食譜】甜酸蓮藕片爽脆開胃 醃兩個鐘食得！

甜酸蓮藕片食譜

【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

【小食食譜‧有片】蜜糖蓮藕串得起 焦糖甜不甩

蜜糖蓮藕食譜

秋冬蓮藕湯水

【健康湯水食譜】蟲草花蓮藕瘦肉湯補腎潤肺 潤澤皮膚一家都啱飲

蟲草花蓮藉瘦肉湯食譜

【健康湯水食譜】雙蓮桂圓瘦肉湯蓮子配蓮藕 健脾安神四季合宜

雙蓮桂圓瘦肉湯食譜

【冬天湯水食譜】胡椒腐竹粟米蓮藕湯 暖胃驅寒適合任何人飲用！

胡椒腐竹粟米蓮藕湯食譜

冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜

蓮藕合桃栗子黑豆湯食譜

霜降湯水食譜｜補冬不如補霜降 柿餅蓮藕南瓜湯止咳潤肺健脾養胃

柿餅蓮藕南瓜湯食譜

資料來源：香港餐飲管理協會