蓮藕食譜合集｜健脾養肺12款養生食譜 煲湯燜炒 粉藕/爽藕點揀？
撰文：余曉彤
出版：更新：
秋冬季節宜吃白色食物養生，蓮藕是其中之一，有益肺、養肺之效。蓮藕口感有爽、有糯，選用不同節數口感也略帶不同。以下介紹常見的3種蓮藕和湯水小炒食譜，攝取其營養同時享受其獨特魅力。
蓮藕功效｜健脾養胃 3品種哪款宜煮湯？
蓮藕即是蓮的根莖，常見於中華料理特別是湯水，如蓮藕章魚綠豆湯。從中醫角度看，煮蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血，一年四季皆宜。蓮藕外貌不盡相同，切開後又有7孔與9孔之分，但蓮藕孔的數量並不影響口感，反而品種與及節數才有影響。由蓮藕的根部開始計第3、4節，口感爽脆，適合炒；蓮藕的第1、2節口感鬆軟，適合燜。一般常見的品種如白花藕通常用作清炒；紅花藕、麻花藕通常用作煮湯。
蓮藕營養｜降血糖助抗癌增血管彈性5好處 選購3竅門粉糯揀第1節
請按圖看3款常見蓮藕品種及建議煮法：
蓮藕家常小菜、小食
+1
+1
【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱
秋冬蓮藕湯水
【健康湯水食譜】蟲草花蓮藕瘦肉湯補腎潤肺 潤澤皮膚一家都啱飲
【冬天湯水食譜】胡椒腐竹粟米蓮藕湯 暖胃驅寒適合任何人飲用！
冬天湯水食譜｜蓮藕合桃栗子黑豆湯健脾補腎 抗寒黑髮痛風者不宜
霜降湯水食譜｜補冬不如補霜降 柿餅蓮藕南瓜湯止咳潤肺健脾養胃
資料來源：香港餐飲管理協會
揀蓮藕貼士｜大廚教蓮藕防黑4方法 2招揀蓮藕粉糯、爽脆一睇就知養生食療｜秋天乾燥易損傷肺部！營養師推介4大類食物滋陰補肺處暑三餸一湯｜煎蓮藕餅+秋葵蒸水蛋+芝麻蜜糖雞翼+防秋燥湯水秋天湯水食譜｜雪耳雪梨瘦肉湯紓緩秋燥防便秘 潤肺止咳加百合冰糖燉梨食譜｜潤肺養聲防秋燥 做錯1步反效果！每周宜吃多少？