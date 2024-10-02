秋天養生丨中醫推1款山藥料理提升免疫力！簡單1招躺床也可防感冒

秋季養生的關鍵在於「保持身心平衡」。中醫師指出，想在秋季養生，適度運動、均衡飲食、保持樂觀心情，都是不可或缺的要素，秋天雖然天氣漸涼，但只要調整好生活作息，就能安然度過這個季節，迎接冬天的到來。



秋季多運動、多呼吸 提升免疫力又排廢氣

台灣中醫師陳櫂瑔指出，民眾可以在秋季選擇適合自己的運動方式和強度，不要過於劇烈或費力，例如散步、慢跑、快走、太極拳、瑜伽等，能放鬆身心、促進血液循環、增強肺功能的運動都很適合。

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平時還可使用「腹式呼吸法」排出廢氣，先平躺在床上，長呼長吸100次，有助於排出腹部廢氣。適當的運動與呼吸，不僅可以提升免疫力，調節氣血、平衡陰陽，還能預防感冒和秋冬容易好發的流感與肺炎。

山藥含有豐富的澱粉和多種礦物質及維生素。（尹嘉蔚攝）

秋季養生食補料理：山藥百合粥

陳櫂瑔提到，秋季還可煮「山藥百合粥」來養生。用山藥、百合和大米一起煮成的粥品，不僅味道香甜可口，還能增強免疫力和抵抗力，具有滋陰清肺、養顏美容的功效。粥中的山藥含有豐富的澱粉和多種礦物質及維生素；百合含有多種胺基酸和微量元素；大米則能補充能量和促進消化，都是十分優秀又常見的養生食材。

山藥3種健康功效（按圖👇👇👇）

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秋季常「大笑」能宣肺紓壓

陳櫂瑔提醒，秋季時陽氣漸衰，陰氣漸長，萬物蕭條，人容易產生憂鬱的情緒。建議民眾每天曬15分鐘太陽，能趕走多愁善感情緒，中醫更有「常笑能宣肺」的說法，大笑有利於改善不良情緒，還能幫助肺擴張，因為人在大笑時，會不自覺地進行深呼吸，還能清理呼吸道，使呼吸更通暢。

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