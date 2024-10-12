防癌飲食｜台星汪建民患癌病逝！營養師教6招防肺腺癌多吃豆製品

台灣藝人汪建民於去年底檢查患肺腺癌第四期病逝，享年56歲。台灣營養師薛曉晶分享6大飲食預防肺腺癌，且有研究發現，攝取大豆異黃酮可降低肺腺癌風險，特別是在亞洲人群。



選擇正確飲食，對於預防肺腺癌，以及該病患者的康復和生存有重要影響！台灣營養師薛曉晶在Facebook專頁中發文表示，根據研究發現，「地中海飲食」模式可降低肺癌風險，主要在於豐富的營養素和植化素，如豆類、堅果和魚類富含多元不飽和脂肪酸，以及維他命D和膳食纖維，具防止炎症、促進細胞凋亡和調節免疫系統的作用。特別是中老年人群採取這種飲食模式的效果會更加顯著。

肺癌成因？（按圖看清👇👇👇）

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薛曉晶提到，其次是「增加膳食纖維攝取」，有研究顯示，膳食纖維可調節腸道菌群的平衡，減少慢性發炎並增加糞便體積和腸蠕動，有利於排出體內的有害物質和致癌物質，從而減少肺腺癌的發生。因此建議應增加蔬果、全穀物類和堅果等富含膳食纖維的食物攝取。

再來是「多攝取大豆異黃酮」，薛曉晶說明，根據一項系統性研究回顧發現，大豆異黃酮的攝取可降低肺腺癌風險，特別是在亞洲人群中，大豆異黃酮可減少自由基產生和細胞損傷，進而減少肺腺癌的發生和轉移。

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此外，大豆異黃酮還可降低血清素濃度，進而減少血清素相關的癌症風險。因此，薛曉晶建議，肺腺癌患者可增加豆類、豆製品、豆腐等富含大豆異黃酮食物的攝入。然而，非亞洲人要注意適量控制。

至於肺腺癌飲食禁忌方面，薛曉晶提到，「減少紅肉與加工肉類的攝入」，因為紅肉和加工肉類是高脂肪、高膽固醇、高鈉的食品，長期攝入會增加肺癌風險。

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歐洲癌症和營養前瞻性調查研究認為，應「避免攝入內臟類食物、過量的視網醇（維他命A）和啤酒、蘋果酒」，原因在於這些食物含有大量的脂肪和膽固醇，恐增加肺腺癌的發生和轉移。

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