乳癌丨45至69歲乳癌高危年齡層！3類營養抗氧化助防癌七彩蔬果

乳癌是女性最常見的癌症，台灣現行的乳癌篩檢政策，鎖定了45至69歲這類族群，因為這是最容易遇到乳癌的年齡層。



台灣北市立聯合醫院和平婦幼院區乳房外科主任黃裕閔表示，採取健康的生活方式、營養攝取均衡和適度運動，可降低乳癌風險。

預防乳癌方法（按圖看清👇👇👇）

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女性比男性更容易中 尤其這類族群患乳癌的風險較高

台灣北市聯醫黃裕閔醫師表示，門診時常聽見病人詢問，該如何降低乳癌風險？黃裕閔說，女性比男性更容易患乳癌，而且隨著年齡增長，乳癌風險會增加。此外，曾患乳癌或家族中有乳癌病史的人，罹患乳癌風險較高，而BRCA1和BRCA2等特殊基因，也與乳癌風險增加有關，特別是擁有緻密乳房組織的女性，患乳癌的風險較高。

黃裕閔說明，預防乳癌的具體方法除了應避免吸煙、減少酒精攝取、保持健康體重、減少壓力外，也應增加蔬果攝取和選擇健康的蛋白質來源，而更年期婦女則可透過這些方法積極減少乳癌風險，並提高自己日常的健康與活力。

預防乳癌有貼士！3大方法1次整理

黃裕閔為了讓大家更清楚乳癌的預防方法，便將其區分為生活方式、營養攝取與運動方法3方面分別說明：

生活方式

1. 停止吸煙

研究顯示，吸煙增加了乳癌發病的機會，努力戒煙及避免二手煙暴露。

2. 控制酒精攝取

限制每日酒精攝取量，以減少乳癌風險，對於想要進一步降低風險的女性，最好完全戒酒。

預防乳癌營養素（按圖看清👇👇👇）

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3. 管理體重

肥胖與乳癌存在聯繫，脂肪組織可以產生女性荷爾蒙，並增加患乳癌風險。因此應盡量保持健康體重，可以通過均衡飲食和適度運動來實現。

4. 減少壓力

長期壓力可能對身體產生負面影響，包括荷爾蒙水平改變，這與乳癌風險有關。有效的壓力管理技巧，如冥想、呼吸練習、放鬆瑜伽，以減輕壓力並促進身心健康。此外建立支持系統、尋求心理輔導或參加支持小組也可以幫助減少壓力。

營養攝取

1. 增加蔬果攝取

蔬菜和水果富含抗氧化物和纖維，可以提供身體所需的營養，並降低乳癌風險。建議每天攝取至少5份蔬果，並選擇色彩豐富的蔬菜和水果，可確保攝取不同種類的營養素。

2. 選擇健康蛋白質來源

選擇低脂肪蛋白質，如家禽、魚類、豆類，可以維持身體健康並降低乳癌風險。另外，蛋白質的多樣性也很重要，可嘗試不同類型的蛋白質食物，例如豆類、堅果和種子，而過量的紅肉和加工肉類攝取則與乳癌風險上升有關。

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3. 確保足夠的維他命攝取

維他命D和維他命E被認為可能較低乳癌風險。維他命D可參與調節細胞生長和免疫功能。維他命E則是1種抗氧化物，可以保護細胞減少氧化損傷，包括含有維他命D的食物，如三文魚、蛋黃，以及含有維他命E的食物，如堅果、種子和植物油。

運動方法

1. 有氧運動

如快步走、慢跑、游泳等，可以幫助維持健康體重和心血管健康，同時降低乳癌風險。建議每周至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度有氧運動，也可以選擇喜歡的運動形式，如舞蹈、有氧運動課程或團隊運動，以增加運動的樂趣和持續性。

2. 重量訓練

重量訓練有助於增強肌肉和骨骼，同時提升代謝率，可控體重及降低乳癌風險。建議每周進行至少2次訓練，包括使用自己身體重量的運動或與健身器材結合的訓練，可尋求專業指導或參加課程，以確保正確的技巧和安全性。

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3. 持續運動

建立規律運動習慣對於乳癌的預防效果更為明顯，應努力保持每周至少5天的運動時間，並將其納入日常生活中，這可以通過設定具體的運動目標和建立運動日誌來實現。此外，尋找運動伴侶或參加運動團體也可以增加動力和持續性。

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