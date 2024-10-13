揀南瓜貼士｜秋天南瓜最香甜！專家教挑選4招瓜皮坑紋愈凹凸愈好

秋天來到了南瓜的季節，香甜南瓜要怎麼挑？台灣「農業部」Facebook粉專分享南瓜挑選4個秘訣，以及保存方式。



▼食用南瓜5大好處（按圖看清👇👇👇）

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挑選南瓜的4個秘訣，台灣農業部表示：

看外型：觀察南瓜的外型端正、果蒂完整且無污損或病蟲害。

挑重果：挑選堅實飽滿的南瓜，拿起來有沉重感。

摸表面：觀察表皮乾燥带有果粉，用手指按壓表皮不留痕跡，且瓜稜愈深、瓜瓣愈鼓，代表南瓜愈成熟。

聞味道：成熟的南瓜有一種南瓜的清香氣味，未成熟的嫩瓜會有菜瓜的味道。



至於南瓜的保存方式，台灣農業部表示，南瓜表皮乾燥堅實，有瓜粉，未食用時可在通風陰涼處室溫保存約2個月，避免高溫潮濕環境。

按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：

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將南瓜處理後的保存方法：冷凍：將切面的南瓜用保鮮紙包好，放入蔬果室冷凍。冷藏：洗淨外皮後切塊，放入密封袋冷藏。蒸熟：洗淨切塊蒸熟後，放入密封袋冷藏，保存期限約4周。

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