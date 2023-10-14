潤喉食物｜抗炎止咳最啱秋冬5款潤喉食物　南瓜杏仁醫生教這樣吃

秋天進入後半，氣溫逐漸下降，很多人的喉嚨容易受到寒冷空氣和乾燥天氣的影響，而出現喉嚨痛的狀況，對此，有醫師就表示，多吃「5食物」不僅保護你的喉嚨，還緩解疼痛和咳嗽症狀。



台灣耳鼻喉科胡皓淳醫師在Facebook發文表示，秋季卻也盛產許多有益喉嚨的食物，而以下「5種當季食物」還可以保養你的喉嚨：

5款護喉食材（點擊下圖看清👇👇👇）

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蜂蜜：

蜂蜜是一種自然的喉嚨保健食品，它能抗菌和消炎特性，可以幫助緩解喉嚨疼痛和咳嗽。台灣胡醫師建議可以將蜂蜜加入溫水中製成蜂蜜水，或者將其加入茶中，以紓緩喉嚨不適。

橙：

橙含有豐富的維他命C，有助於增強免疫系統，並減少感冒和喉嚨不適的風險。此外，橙中的水分也可以保持喉嚨濕潤。

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薑茶：

秋天是薑的產季，而薑茶是一種溫暖的飲品，對於紓緩喉嚨不適非常有幫助。薑具有抗發炎和抗菌作用，可以緩解喉嚨疼痛和咳嗽。台灣胡醫師建議，可以將薑片加入熱水中，並加入蜂蜜和檸檬，以增強其功效。

南瓜：

南瓜是秋天的代表性食物之一，它富含維他命A和C，對於免疫系統和喉嚨健康非常有益。胡醫師覺得無論是南瓜湯，或是咖喱跟意粉這類料理加入南瓜，都很好吃，也可以增加營養價值喔！

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杏仁：

杏仁是一種健康的堅果，含有豐富的維他命E和抗氧化劑，有助於維護喉嚨和呼吸道的健康。胡醫師認為，無論是單獨食用，或者加入麥片、乳酪或沙律，都是很好的選擇。

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