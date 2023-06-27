護髮飲食｜壓力焦慮令頭髮變差？營養師推6大營養素南瓜蛋護頭皮

夏天到了，不少人會想換個新髮型，髮型要好看，前提是要先有健康的髮質。



要保持頭髮健康柔亮，關鍵之一就是飲食，台灣營養師余朱青指出，透過補充6大營養素，能幫助強健髮質，減少頭髮乾燥及斷裂的問題。

護髮6大營養素（按圖看清👇👇👇）

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1. 蛋白質

頭髮主要是由蛋白質組成，所以要攝取足夠的蛋白質。

建議：可以攝取優質蛋白質，像是瘦肉、雞肉、魚、豆類和乳製品等，有助於頭髮生長和修復。

2. 維他命A

維他命A對頭髮健康很重要，能促進生長並保護頭皮。

建議：像是紅蘿蔔、三色椒、南瓜、菠菜等都是富含維他命A的食物，但要留意，維他命A要適量攝取，不要吃過量。

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3. Omega-3

Omega-3脂肪酸對頭髮健康和光澤很重要。

建議：可以多吃魚油、亞麻籽、核桃和深海魚類等富含Omega-3的食物，有助於減少頭髮乾燥和斷裂問題。

4. 維他命C

維他命C是超強的抗氧化劑，對頭髮健康和強韌很有幫助。

建議：多吃柑橘類水果、士多啤梨和綠色蔬菜等富含維他命C的食物，有助於頭髮生長和減少斷裂。

按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算👇👇👇）：

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5. 礦物質硒、鋅

硒和鋅是頭髮健康不可或缺的微量元素。

建議：可以從蛋、堅果、全穀類及海鮮等富含硒和鋅的食物來攝取，有助於頭髮強健且減少掉髮。

另外，余朱青強調，攝取充足的水分也很重要，能保持身體和頭髮之間的水分平衡；還有，要注意頭髮外的保護，像是避免熱風吹整及過度頻繁染燙；壓力和焦慮也都會影響頭髮健康，所以要保持心情愉快，適時的休息及放鬆，就能幫助頭髮保持健康。

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