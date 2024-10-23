煲魚湯貼士｜魚勿水滾才下鍋？2重點去腥提鮮肉質超嫩 煮雞都適用

魚湯是不分一年四季都能煮的營養料理，尤其在天氣轉涼之際，喝上一碗溫暖的魚湯可以讓身子瞬間熱起來。



一名網友在Facebook發文分享煮魚湯的技巧，不只加蔥薑蒜，其實，下鍋前先做1步驟能讓魚肉不變柴，還可以順便去除腥味，貼文曝光後，讓許多網友紛紛留言表示「原來是這樣」。

按圖看熬製奶白無腥味魚湯6個貼士：

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煮魚湯不要水滾才下鍋！內行先做1件事「肉質鮮嫩不乾柴」

一名網友在Facebook社團「家常菜」發文分享煮魚湯肉質不變柴的方法，就是不要水滾才下魚肉，他表示，可以在約莫70度的溫火煮魚，薑絲、米酒和一點鹽巴也可以這時候加，最重要的是保持「水不滾」，慢慢煮至魚熟為止。

挑魚秘技（按圖看清👇👇👇）

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貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示：

「原來是這樣，我都石斑煮成石頭」、

「感謝分享做法，我也來試著煮看看」、

「這是應用了70-80度的舒肥法煮法，魚肉/雞肉都會比較不柴。一般以20-30分左右，但是還要考慮你的魚肉是否冷凍狀態、魚肉厚度⋯等條件」、

「這種魚只要新鮮跟肥就是美味，水滾煮個5～10分鐘就夠了」、

「先用魚骨熬湯做湯底，最後加蛤蜊煮兩分鐘更棒」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮魚湯不要水滾才下鍋！內行先做1步驟「去腥提鮮」，湯頭香甜、肉質鮮嫩不乾柴】