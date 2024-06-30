護膚飲食｜抗炎抗氧化營養師推7種食物對抗痘痘　藍莓蘆筍三文魚

面對肌膚問題是不少人的日常困擾，臉部膚況不只是我們的門面，一部分也反映著我們身體的健康狀態。



台灣營養師黃品瑄日前在個人Facebook《營養師品瑄》分享了自己的工作夥伴天天戴口罩，結果並非感冒，而是面臨著「大爆痘」的危機。然而痘痘的形成有許多內外在的因素，許多生活因素對於肌膚健康的影響至關重要。

4種超級食物幫你擺脫膚色暗沉、蠟黃（按圖👇👇👇）

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天然美肌從飲食著手 七種食物抗炎抗氧

台灣營養師黃品瑄指出，痘痘的形成除了睡眠、壓力、衛生習慣等因素外，飲食也扮演著重要角色。因此建議從飲食著手，由內而外保養出天然美肌，以下是台灣營養師黃品瑄推薦七種對抗痘痘的食物：

1. 低GI水果

低GI水果如蘋果、藍莓、番石榴、蓮霧等，能幫助穩定血糖，透過降低血糖和胰島素水平，進而減少皮脂過度分泌的可能性，其豐富的抗氧化物質和抗炎成分，如維他命C、維他命E和多酚等，則可以減少身體的發炎反應，減少痘痘的發生。

2. 礦物質鋅

鋅可抑制引起痘痘的細菌生長、促進傷口癒合，對於皮膚細胞的生長和修復有益，能夠加速皮膚的癒合過程，幫助痘痘更快地消退。 富含鋅元素的食物有牡蠣、蝦蟹、牛肉、南瓜籽等。

3. 十字花科蔬菜

十字花科蔬菜如花椰菜、白菜、小棠菜，含有豐富的抗氧化劑和纖維，有助於排毒和改善皮膚健康。此外也包含如異硫氰酸鹽的成分，有助於維持荷爾蒙平衡，降低因皮脂過度分泌導致生長痘痘的機率。

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4. 含硒食物

硒是一種抗氧化劑，能中和自由基，減少皮膚的氧化壓力。硒還可抑制促炎細胞因子的釋放，減少發炎反應，有助於降低皮膚痘痘的發生。含硒食物如巴西堅果、雞蛋、雞肉、動物肝臟等。

5. 益生元/益生菌

益生元作為水溶性膳食纖維，具不易被人體吸收的特性，經細菌發酵後為腸道內的益生菌提供營養，常見的食物有蘆筍、洋蔥、大麥、燕麥等。

發酵食物如乳酪、泡菜、味噌、納豆，則含有大量的益生菌，可補充腸道有益細菌，改善腸道微生物平衡，間接改善肌膚狀況。

6. 維他命D

維他命D具抗炎與抗氧化作用，以及免疫系統及皮脂調節的功能，可促進新陳代謝，增強皮膚抵抗力。常見富含維他命D的食物包含黑木耳、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉等。

7. Omega-3

Omega-3脂肪酸具有抗發炎作用，有助於減少皮膚發炎和預防青春痘生長。含有豐富Omega-3脂肪酸的食物有奇亞籽、亞麻仁油、三文魚、鯖魚、沙甸魚等。

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保持良好飲食與習慣 告別痘痘保有健康肌

最後，台灣營養師黃品瑄也提醒大家應避免攝取過多可能使痘痘惡化的食物，像是麵包、餅乾、蛋糕等精緻澱粉，以及乳製品和含糖飲料等。鼓勵大家面對痘痘問題並不可怕，只要從飲食、生活習慣等多方面開始著手改善，就能有效控制和減少痘痘的發生，讓我們都能擁有健康光滑的肌膚。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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