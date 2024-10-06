揀海鮮貼士｜魚肉是否新鮮輕按1部位！台灣食藥署教5海產選購貼士

海鮮是許多家庭必備的食材，尤其是魚類料理，不僅美味且營養，烹調方式變化多樣，無論清蒸、紅燒或都十分美味，是餐桌上的家常菜。



不過，在市場挑選魚肉時，如何判斷是否新鮮呢？台灣食藥署護理師譚敦慈近期於台灣食藥署Youtube頻道《健康2.0》分享，判斷魚肉是否新鮮的秘訣。

5類海產選購技巧（點擊下圖看清！）

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魚肉是否新鮮，可以透過魚的「肚子」判斷

譚敦慈近日於《健康2.0》的Youtube頻道分享，許多人到市場買魚時，會透過觀察魚眼和魚鰓來判斷是否新鮮，其實還可以透過「魚肚」判斷。魚類的肚子部位有一小孔，用手輕輕按壓後，若擠出之水無異味，則代表魚很新鮮。

譚敦慈透露，想要買到新鮮的魚，問店家是最快的方法，因為店家最知道魚貨是否新鮮，也可以順便向老闆請教烹調魚的技巧。

譚敦慈分享，到市場買魚時，他會隨身攜帶矽膠袋，請老闆處理好魚後，就放入袋裡密封，放進裝有保冷劑的保冰袋，回家後可以直接冷凍，需要煮時再取出，不僅可以保持魚新鮮，也十分方便。

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台灣食藥署教「5類海產選購技巧」

台灣食藥署也曾在「食藥好文網」分享，5種類海產的選購技巧：

魚

購買生鮮魚類，應注意其外觀外形是否完整，肢體無斷落黑變、無破損及魚鱗脫落現象，外表不黏膩，色澤明亮有光澤，魚眼清澈明亮，鰓顏色鮮紅，魚體僵直不軟爛，且有自然風味，無腐臭味。

蝦

購買生鮮蝦子，應注意其蝦頭與蝦身是否緊密接連無鬆脫，蝦頭明亮有光澤，蝦身自然捲曲且肉質飽滿有彈性，無軟爛或變黑，聞起來無腥味或是氨臭味者較新鮮。

貝

台灣食藥署指出，蜆及蛤蜊以未開殼、無臭味為佳，活的貝類肉足會露出殼外活動，且出水孔偶爾會噴出小水柱或氣泡，挑選也可取數顆貝類互相敲擊，聲音清脆，表示新鮮度較佳，聲音較悶則較不新鮮。

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墨魚、小魷魚、魷魚

台灣食藥署表示，新鮮海產以眼睛明亮，外皮鮮豔，身體通透，觸感光滑細緻，肉質有彈性及光澤，且無腥臭味者為佳。

蟹

台灣食藥署指出，挑選螃蟹時，要注意蟹形完整飽滿，蟹腿及蟹鰲硬挺，並與身體牢固連接，蟹殼有光澤，背面呈青色、腹面白色有光澤，且有重實感及活力者為優，新鮮螃蟹顏色較鮮豔明亮，有蟹香味、無刺鼻氨臭味。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：新鮮的魚怎麼挑？不只看眼睛、魚鰓！達人曝關鍵「1部位」秒判斷，加碼1招保鮮技巧】