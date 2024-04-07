三文魚減心血管病風險 莓果護眼　6種常見營養豐富食物薯仔都有份

地球上有這麼多種食物，說到營養的話到底要吃哪一種食物才可以帶給身體豐富的營養呢？



這裡為你介紹6種豐富營養的食物包括有蔬菜、海鮮和水果，這些食物都是很常見而且也很容易取得！

5種非常健康碳水化合物食物（按圖👇👇👇）

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1. 三文魚

想要吃營養豐富的海鮮，三文魚絕對是你的首選！它含有各種良好的維他命、蛋白質、鋅、硒、銅等的礦物質，是在魚類中最有營養的其中之一！而且它還含有豐富的不飽和脂肪酸，可以減少心血管疾病的風險。光是它的不飽和脂肪酸就帶來很多好處了。

2. 羽衣甘藍

羽衣甘藍在蔬菜之中是屬於超級食物，它含有鈣質和維他命可以幫助骨骼和保護眼睛健康。另外它還有大量的抗氧化物，可以幫助減少體內有害的自由基。它還有富含很好的膳食纖維可以促進腸道蠕動。

3. 蒜頭

蒜頭含有豐富的大蒜素，這個成分可以幫助抗氧化和抗菌的作用。另外，蒜頭還含有維他命C、維他命B6、錳、鐵和鈣質等多種胺基酸營養成分。

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4. 薯仔

在外面可以看到很多美食都是由薯仔製作像是薯條、薯泥、薯餅還有薯片等，雖然很好吃但這些都是屬於不健康的食物。其實薯仔是個營養的食物，只是料理方法不對，如果正確料理的話，它含有鉀、鎂、鐵、銅、錳、維他命C和B雜維他命，吃薯仔的益處其實有很多！

5. 莓果

莓果吃起來酸酸甜甜，它的營養也很多包括有葉黃素、花青素、維他命A、C、E和K等，它可以幫助皮膚健康、增強免疫力、養顏美容、保護眼睛健康和降血壓的等等，一顆小小的莓果竟然有那麼的營養成分 。

6. 雞蛋

雞蛋每天都可以吃到，但你知不知道你每天吃的雞蛋是有那麼多營養的嗎？它含有蛋白質、不飽和脂肪酸、磷、豐富的維他命包括有A、B族、D、E、K和少量的C，另外還有其他磷、鈣、鐵、鋅和硒的礦物質。喜歡吃雞蛋的你，每天肯定來吃一隻！

如果你注重你的健康的話，以上的營養食物是你每日都不可缺少的！並非要你吃多，有吃就足夠了。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

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