頭痛｜暈眩偏頭痛營養師揭5大危險因子　5類食物要避甜品都係元兇

常常眩暈或偏頭痛？一發作就好痛苦？台灣營養師徐綉媛表示，吃錯食物、飲食不均、血糖、高血壓、肥胖都會影響眩暈、偏頭痛發作，建議大家除了控制體重外，也可以透過飲食改善。



眩暈、偏頭痛5大危險因子

徐綉媛指出，會發生眩暈、偏頭痛，主要是受5大危險因子影響，像是食物、飲食不均、血糖波動、高血壓、肥胖等。

4類容易引起頭痛食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 食物影響

咖啡因、味精、加工食品、甜食、含糖飲料。

2. 飲食不均

營養素與生理恆定、維持神經系統穩定等密切相關。

3. 血糖波動

血糖波動大會引發或惡化頭痛、眩暈。

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4. 高血壓

高血壓會加劇血管壓力，導致血管變化，可能觸發偏頭痛。

5. 肥胖

肥胖人群中，瘦素水平的異常升高可能與偏頭痛發生有關，而且也會增加體內的發炎水平。徐綉媛解釋，發炎性化學物質，可能促使偏頭痛發作，尤其是慢性偏頭痛患者。

2招改善眩暈、偏頭痛

徐綉媛建議，想改善眩暈跟偏頭痛，最重要的是控制體重，男性腰圍應在90cm以下，女性則在80cm以下；男性體脂肪百分比為25％以下，女性應在30％以下。BMI值也應遵循18.5≦ BMI<24範圍。

除了控制體重，均衡飲食也是關鍵！徐綉媛解釋，均衡飲食是一種健康的飲食方式，確保身體獲得各種重要營養素，有助於維持神經系統的穩定，減少眩暈和偏頭痛風險。

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像是澱粉，是主要的能量來源之一，提供了大腦和肌肉所需要的能量，建議多選擇富含膳食纖維和維他命的全穀雜糧類，有助於穩定血糖，對於避免頭痛和眩暈很重要。

蔬菜則會提供豐富的維他命、礦物質、抗氧化劑，有助於保護細胞免受損害，而且蔬菜豐富的纖維質，也能增加飽足感，有助於控制體重。另外，黃豆等優質的植物性蛋白質，像是豆漿等，不含飽和脂肪，有助於降低血脂，可以替代動物性蛋白質，如紅肉等，都是維持健康、降低眩暈和偏頭痛風險的關鍵。

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