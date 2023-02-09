頭痛飲食｜牙痛頭痛易混淆？醫生建議4類食物要避免少吃雪糕芝士
撰文：中天新聞網
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你是不是也是一頭痛就腦門炸裂，像被一雙隱形的手掐著，對此，台灣黃文龍牙醫師表示，其實頭痛的原因很多，有時候頭痛跟牙痛也會互相影響，有時候甚至跟你吃下去的食物有關唷！
台灣黃文龍牙醫師在Facebook發文說到，頭痛對生活品質影響很大，而對於平常就習慣性頭痛的人可以從飲食開始避免，對此，黃文龍牙醫師也與台灣土城長庚整形外科醫師李秉勳共同指出，以下「4類」容易引起頭痛的食物可以先避免吃下肚：
4類容易引起頭痛食物（按圖看清👇👇👇）
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1. 柑橘類：包含橘子、甜橙、檸檬等柑橘家族含有黃酮類化合物，是誘發頭痛的因子之一。
2. 乳製品：芝士、羊奶、乳酪飲品等含有酪胺成分，可能會造成血管收縮擴張後產生痙攣疼痛。
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3. 醃製肉：像是香腸、醃肉、臘肉等醃製肉類，其中的亞硝酸鹽、味精也容易誘發頭痛。
4. 精緻甜食：精緻甜食像是糖果、蛋糕、雪糕等，人工添加入和色素、代糖等也會引發頭痛。
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