凍齡飲食｜58歲逆齡攝影師看似30歲！飲食6原則早餐吃6隻蛋不喝茶

凍齡飲食｜凍齡非女人的專利，跟瘦身一樣是終身事業，稍一鬆懈隨時前功盡廢。但究竟要付出多少的努力才能做到接近60歲的男人，看似不到30？早餐吃6隻雞蛋會是他的不老之謎？



凍齡飲食｜新加坡著名攝影師陳傳多 157.4萬IG粉絲

男人天生就比女人抗老，老化較女人遲緩，但要做到比實際年齡小30歲，究竟背後做了什麼？吃了什麼？新加坡網紅攝影師、已故著名國畫大師陳世集幼子陳傳多（Chuando Tan）曾為Janet Jackson（2008年的專輯《Discipline》的封面）、關之琳、舒淇和Angelababy等名人拍攝。現年58歲的他，無論結實的肌肉或是沒皺紋的肌膚都看不出是快將拿取樂悠卡的長者。除了運動和保持心境愉快這些老生常談外，飲食方面，他也有自己的一套規律，只是偶爾放縱吓自己，適量吃點雪糕。

按圖看陳傳多這10年的外貌變化：

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陳傳多16歲也當上模特兒，後來以「陳宇飛」的名字進軍歌壇，1993年發行了一張中文流行專輯，2023年4月推出新作《人生，不需要每一次都贏》，2015年開設IG帳號，至今已有157.4萬粉絲，他也毫不吝嗇大騷健碩身材。

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凍齡飲食｜飲食6原則 多攝蛋白質

凍齡飲食1：早餐吃6隻雞蛋！牛油果、莓果、堅果

最令人顯老的不外乎皮膚、頭髮，要維持健康彈性肌膚，蛋白質不可少。陳傳多每天早上會吃6隻雞蛋，還有牛奶、蛋白奶昔或燕麥，牛油果、漿果、堅果等也是他常吃的食物。牛油果含豐富單元不飽和脂肪酸，能保護肌膚細胞、提升彈性、延緩肌膚老化，每天食用半顆就夠。而莓果亦含豐富花青素，有預防黑色素形成，減少皺紋產生。堅果富含維他命E，有效保護體內細胞不受自由基破壞，同樣可延緩衰老、提亮膚色、減少皺紋。

不少人都會早餐吃蛋，但連吃６隻相信你又試過未？（unsplash）

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凍齡飲食2：午餐和晚餐會選雞肉飯、蔬菜沙律和魚湯

凍齡飲食3：少油少鹽

凍齡飲食4：戒煙戒酒、不喝茶或奶茶

凍齡飲食5：每天喝大量水

凍齡飲食6：睡前5-6小時禁食

陳傳多讀書時是校內游泳隊代表，如今也幾乎每天游泳1小時。（chuando_chuandoandfrey@IG）

凍齡貼士｜每周鍛煉3-4次 差不多每天游泳1小時

想青春常駐，飲食節制之餘，運動也是必修的課題，陳傳多表示飲食習慣佔7成，其餘3成則歸功於運動。讀書時陳傳多是校內游泳隊代表，如今每星期健身3至4次，每次30分鐘肌肉鍛煉或帶氧運動，幾乎每天游泳1小時。

台灣嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師周宜群曾在媒體的訪問中表示，如果年近60歲的人，外表卻像30歲，相信他在健康或外表的保養上，花了不少金錢和工夫，甚至有不為人了解的辛酸。他認為運動、心情也會有影響，但有些人也可能是先天的基因所致。而皮膚的緊致度，除了花錢和時間外，也可能要做一點醫美。陳傳多在訪問中也承認曾試過一次肉毒桿菌素注射，針對眼部周圍，但效果並不滿意。



參考資料：chuando_chuandoandfrey@IG、元氣網