番茄菜式｜網友分享13款番茄料理不只炒蛋！最多人推薦加1物煮湯

茄營養價值高，富含維他命A及維他命C，是蔬菜也是水果。台灣國健署表示，如果是大番茄，經過加油烹煮過後更有利於人體吸收茄紅素，小番茄（車厘茄）則建議生吃，才能獲得較完整的維他命C。然而講到番茄料理，不少人第一時間都是想到番茄炒蛋，究竟番茄還有哪些好吃的料理方法？不少網友分享自己的番茄食譜。



番茄怎麼煮才好吃？

一名網友近日在Facebook社團「家常菜」發文表示，「請問各位達人：番茄除了炒蛋，還可以做些什麼好吃的料理？」

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示：

「切片灑上起士（芝士）烤或氣炸一下，撒點粗粒黑胡椒放上新鮮九層塔碎，撒點檸檬汁，很適合配紅酒」、

「番茄炒絞肉加點蒜頭洋蔥九層塔，就是台式打拋豬了」、

「切一切灑梅子粉吃，我看有朋友直接塞一顆酸梅直接啃，之前買太多切一切做梅漬番茄」、

「番茄燒豆腐太好吃又營養」、

「炒蘑菇跟花蓮豆超好吃」。



也有許多人推薦煮湯或湯麵：

「意式番茄蛤蜊湯」、

「番茄鯖魚罐頭麵（俗稱颱風麵）」、

「蕃茄雞蛋麵，超美味好吃」、

「煮紅燒牛肉麵」、

「羅宋湯」、

「煮湯，加個一顆會更好喝，代替味精，肉也會更嫩」。



其中最多人推薦加豆腐煮湯：

「番茄豆腐蛋花湯，起鍋前再加入蔥花、滴幾滴香油、白胡椒粉，好吃的不得了」、

「番茄白菜豆腐湯，我最愛喝的湯，蔬菜多又有蛋白質」。



按圖了解挑出香甜番茄的技巧（按圖👇👇👇）

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番茄是蔬菜還水果？國健署曝光番茄營養成分

台灣國健署於Facebook粉專「食在好健康」表示，番茄有分大番茄和小番茄（車厘茄）兩種，雖然都是番茄，不過在分類上及營養價值上卻大大不同。

大番茄的碳水化合物含量較低，熱量也較低，因此在營養學上被歸類為蔬菜類。以100g含量來計算，大番茄熱量19大卡、醣類4.1g、蛋白質0.8g、膳食纖維1.0g、維他命A 1692IU、維他命C 14mg。大番茄含有豐富的脂溶性植化素—茄紅素，經過加油烹煮過後更有利於人體吸收。

8種蔬菜一定要煮熟（點擊下圖看清！👇👇👇）

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小番茄屬於水果類，含有豐富的維他命C，由於維他命C容易受加熱而破壞，因此建議生吃小番茄才能獲得較完整的維他命C。以100g小番茄含量計算，熱量33大卡、醣類7.3g、蛋白質0.9g、膳食纖維1.7g、維他命A 1萬1626IU、維他命C 43.5mg。

台灣國健署表示，不論是大番茄還是小番茄都是好食物，只要用對方法吃就可以補充到營養喔！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：番茄別只會炒蛋！內行「加1物」簡單料理，清甜營養超好吃，讓人一口就愛上】

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