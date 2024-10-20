水果陷阱｜古早味水果沾醬法番茄沾糖豉油　營養師1招減攝糖鈉

民眾在食用水果時，會特別沾醬嗎？台灣農糧署日前在Facebook粉專分享常見3種水果沾醬吃法，包括「番茄沾砂糖、薑末及醬油（豉油）」、「蓮霧沾蒜末和醬油」、「柚子配山葵及醬油」，可品嚐到不同的風味。



而台灣淡水馬偕醫院營養醫學中心技術主任楊玉如宣導，以營養師的觀點，食物建議要吃原味，沒必要特別沾醬！但民眾若偶爾想品嚐古早味水果沾醬，攝取時要注意別沾過量，或者在調製醬料時可以加水稀釋醬油降低鹽分，並避免添加過多砂糖，以減少熱量。

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常見3種水果沾醬吃法 柚子竟可吃出魚生片風味

Facebook粉專「鮮享農YA－農糧署」表示，早年農村社會因改良技術較不成熟、或逢盛產期等原因，傳統農家為不浪費食物，常會配上不同醬料，為水果增鮮提味。現今台灣產水果品質及甜度均高，偶爾搭配沾醬襯托，也能品嚐不同風味喔！

3種水果沾醬吃法，民眾在食用時勿攝取過量。（Facebook@鮮享農YA－農糧署）

關於水果沾醬的吃法，台灣「鮮享農YA－農糧署」分享，除了沾砂糖、薑末及醬油的經典番茄切盤，南部地區也有以蒜末、醬油搭蓮霧的特別組合，就連柚子也能搭配山葵和醬油，展現魚生片風味。

而「鮮享農YA－農糧署」也提醒民眾，適量醬料有助提升食物美味， 勿攝取過量以影響健康，代謝疾病族群朋友請依照醫師指示食用。

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沾醬是熱量、鹽分地雷 專家：慢性病族群不適合食用

特製水果沾醬屬創新吃法，但在無意間恐增加熱量及鈉含量攝取，以番茄沾醬為例，楊玉如提到，有部分民眾會用醬油膏、薑去熬煮醬料，並添加砂糖、甘草粉提味，若是吃起來會稠稠的，代表還另外加入玉米澱粉。從營養成分來看，糖及玉米澱粉熱量偏高，甘草粉的糖份也不容小覷，因此每1C.C.沾醬的熱量約有1.5大卡，以1湯匙（約15C.C.）沾醬來說，恐吃下22至23大卡。

除了熱量以外，鈉含量攝取也得小心，楊玉如也說明，番茄沾醬中若使用醬油膏，其鹽分偏高，僅1湯匙可吃下約153毫克的鈉，以成年人1日2300毫克的攝取標準來說，一餐平均可攝入700多毫克的鈉，但番茄沾醬光1湯匙，就可讓人攝取將近20至22％一餐的含鈉量。

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至於「蓮霧沾蒜末、醬油（豉油）」與「柚子配山葵、醬油（豉油）」，楊玉如表示，大蒜本身是原型食物熱量並不高，而山葵則建議使用山葵粉，熱量會比山葵醬低，不過蓮霧、柚子本身就有天然的甜味，以營養師觀點來說，比較推薦吃原型食物，其實沒必要再沾醬。

楊玉如強調，水果沾醬屬古早味的吃法，民眾偶爾沾一點懷舊沒問題，但本身有高血壓、心臟病、腎臟病、肝臟病等慢性疾病者，或因病有水腫、腹水等族群並不適合這樣食用，尤其疾病控制不好、正在接受透析治療等狀況者，進餐還是盡量以原型食物為主。另外，腎臟病患要注意，山葵粉中具有鉀離子，若飲食中鉀攝取過量會造成高血鉀，可能引起心律不整問題，需要特別小心。

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針對長輩因嗅覺、味覺退化，對食物味道的敏感度不足，會喜歡在吃水果時沾醬，楊玉如宣導，民眾在製作時除可透過蒜、薑刺激食慾，調製醬油也能加水稀釋以降低鹽分，同時避免添加過多砂糖、或採取勾芡等手法。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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