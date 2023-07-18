番茄營養｜抗氧化是維他命E 100倍！減肥護膚抗衰老6好處助防乳癌

外表紅色討喜的番茄，廣受不少民眾喜愛，除了可以洗淨直接食用外，還是意大利麵、生菜沙律、湯品常見的配料之1，更有人會將其加工成番茄醬，用途可說相當多元，而且番茄內含的營養成分也非常豐富，具有熱量低助減肥、增加免疫力與保護皮膚等好處，只要能掌握正確的挑選原則，就能吃到好吃又營養的番茄。



究竟番茄是蔬菜還是水果？有哪些營養與好處？又可搭配哪些食物作成1道營養滿分的料理呢？本文將為你介紹有關番茄的大小事！

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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番茄是水果還是蔬菜？營養價值高對人體有益

（dennis klein＠Unsplash）

番茄原產地為南美洲，盛產期介於每年12月至隔年3月，且品種相當多樣，台灣最為常見的大番茄種類包括黑柿番茄、牛番茄等；小番茄則為聖女、玉女、櫻桃番茄（車厘茄）等。

不僅如此，番茄中皆富含蛋白質、維他命B1、維他命B2、維他命C、茄紅素、膳食纖維、碳水化合物、鉀、鈣與維他命C等營養成分。

其中茄紅素更是番茄主要的營養素，不僅為1種類胡蘿蔔素，還是相當重要的抗氧化物，人體無法自行製造，必須透過飲食才能補充，而茄紅素主要存在於番茄的果肉與表皮，只要適量食用，即可對人體帶來多項好處，特別是在加熱過後，番茄的細胞壁及纖維會隨之軟化，便有助於茄紅素釋放，並提高人體對於茄紅素的吸收率。

8種蔬菜一定要煮熟（按圖👇👇👇）

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防癌又可穩定血糖！ 吃番茄6大好處這裡看

台灣行政院農委會指出，許多人對於番茄是屬於蔬菜類，還是水果類，仍充滿疑問，在台灣學術研究及官方統計上，番茄被歸類為蔬菜，但就市場行情調查，大番茄被視為蔬菜，而車厘茄則被視為是水果。 平時若能適量攝取番茄，可對人體帶來以下6種好處：

1. 增強免疫力：茄紅素為蕃茄相當重要的營養成分，可以保護淋巴球的DNA，避免淋巴球受到傷害，進而具有增強免疫力的效果。

2. 預防癌症：根據外國多項研究指出，茄紅素可抑制癌細胞的生長與擴散，並降低罹患胃癌、乳癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、胰臟癌、肺癌等癌症風險。

3. 預防心血管疾病：低密度膽固醇於人體血液中氧化，容易造成動脈粥狀硬化、心血管疾病發生，而番茄內含的茄紅素，即可避免低密度膽固醇氧化，降低血液中凝血因子的活性，進而達到預防心血管疾病的功效。

按圖了解挑出香甜番茄的技巧（按圖👇👇👇）

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4. 延緩老化：由於環境、壓力、作息不正常皆會引起氧化壓力，而番茄內富含的茄紅素，具有超強的抗氧化能力，為β胡蘿蔔素的2倍、維他命E的100倍，只要適量攝取，即可減少身體被自由基傷害，引發組織病變，並有效延緩身體老化。

5. 保護皮膚：茄紅素不僅可降低酪胺酸酶的活性與黑色素的生成，減少黑斑與抑制黑色素腫瘤，還可抵擋紫外線刺激皮膚，產生大量的氧化自由基，以防止皮膚受到光傷害出現皺紋，並緩和皮膚老化。

6. 有助於減肥：根據台灣衛福部食品營養成分資料庫，聖女小番茄每100克，約為31大卡，而紅色大番茄每100克，熱量僅為19大卡。相較之下，大番茄熱量較低，適合於減肥時食用。

按圖了解改善失眠8大食物（按圖👇👇👇）

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如何才能挑出好番茄？ 公開挑選番茄2大實用技巧

台灣癌症基金會營養師鄭欣宜表示，若要挑選1顆新鮮且好吃的番茄，建議可以根據其外型與顏色判斷，以下分別詳細說明：

1. 顏色：若想要挑選1顆富含茄紅素的番茄，建議挑選顏色呈現鮮紅色的為佳。

2.外型：番茄最好選擇果形呈豐圓與長圓的模樣，且表皮光滑、無裂痕碰撞痕跡，以及蒂頭不易拔除者。



把買好的番茄帶回家後，建議吃多少就洗多少量的番茄，以增加保存期限，此外，也建議盡量將其放置於7°C冷藏，保存時盡量保持小番茄蒂頭的完整性，才能減少內部的水分流失。

《FIRST LOVE初戀》中拿坡里意大利麵食譜（按圖👇👇👇）

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番茄這樣吃好健康！ 「菇菇醋炒番茄」食譜料理DIY

菇菇醋炒番茄所需的食材包括番茄1大顆、雪白菇100克、鴻喜菇50克、舞菇50克、洋蔥1/2大顆、粟米粒1/2杯、紫蘇3至4片、鹽少許、醋3大匙，準備好上述食材，就可依以下步驟開始料理了！

步驟1：先將鴻喜菇和雪白菇去除蒂頭、剝小瓣，舞菇則直接用手分小瓣。

步驟2：把番茄切約3cm小塊、撒點鹽，再將洋蔥與紫蘇切成細條狀。

步驟3：備好料後，可開始加熱平底鍋，倒入洋蔥和3種菇類，以小火翻炒1分鐘，再蓋上鍋蓋加熱。

步驟4：等到菇變軟後，加入醋拌炒，待醋完全裹上菇後，加入番茄輕輕拌炒，全部變軟後即可熄火。

步驟5：把炒好的菇與番茄倒入盤中，再撒上粟米粒和紫蘇葉即可。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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