番茄營養｜茄紅素4大益處降血壓助抗乳癌肺癌！醫教2吃法更吸收

台灣醫生李思賢在Facebook「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，茄紅素是一種重要的類胡蘿蔔素（carotenoid）色素，擁有多種生理功能和潛在的健康益處。它以全反式（all-trans）茄紅素的形式最為常見，並因其獨特的結構和特性受到食品、營養和醫學領域的廣泛關注。



攝取足夠茄紅素有益健康！（按圖了解）



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茄紅素4大健康益處：

1. 抗氧化作用

茄紅素是一種強效抗氧化劑，能清除自由基，減少蛋白質、脂質和DNA的氧化損傷，從而降低氧化反應帶來的負面影響。

2. 心血管健康

茄紅素有助於降低心肌梗塞風險，幫助降血壓，預防低密度脂蛋白（LDL）膽固醇的氧化，並提高高密度脂蛋白（HDL）的水平。

3. 抗癌作用

高濃度的血液茄紅素與前列腺癌、肺癌、子宮癌和乳腺癌等多種癌症風險的降低有關。茄紅素能抑制癌細胞的增殖，誘導癌細胞凋亡，並防止癌細胞的轉移。

4. 其他潛在的健康益處

茄紅素可能還具備神經保護、肝臟保護、骨骼健康、皮膚護理和抗糖尿病的作用。

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李思賢分享《Nutrients》在2022年刊登了一篇系統性回顧文章，分析了72項有關人體和動物的研究，確認了茄紅素的抗癌活性。研究顯示，茄紅素通過調節氧化和炎症過程、誘導細胞凋亡、抑制細胞分裂，以及抑制血管生成和轉移來發揮抗癌效果。2023年再刊登一篇文獻回顧中指出，茄紅素的抗氧化效果是其促進健康的基礎，能有效抑制心血管疾病、神經系統疾病、糖尿病、肝臟疾病和潰瘍性結腸炎的發展。

富含茄紅素的食物包含番茄及其製品（如番茄醬、番茄汁，是茄紅素的最佳來源）、西瓜、紅葡萄柚、紅甜椒、紅番石榴。由於茄紅素是脂溶性物質，想要更好的吸收與利用，李思賢建議與富含健康油脂的食物一起食用，例如在沙律中加入橄欖油和番茄，能增強茄紅素的吸收。其次是熟食優於生食，加熱能釋放更多的茄紅素，讓人體更容易吸收。因此，番茄湯、番茄醬等熟製品比生番茄更有利於茄紅素的攝取。

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