潤喉食物｜咳嗽分3種亂吃病情加重！化痰止咳10食物香蔥點食見效?

天氣變，喉乾舌燥，身邊總聽到幾下咳嗽聲、痰上頸。想滋潤喉嚨，首先會想到蜜糖水，燉雪梨。但秋冬潤燥又豈止這些，不少食材更可健胃暖身防感冒，減少炎症，而且入饌烹調還美味可口。



咳嗽，久咳難癒，未必是身患重疾，有可能只是錯判了咳嗽類型，吃錯了滋潤食物，以為止咳化痰，結果卻加重病情，中醫角度咳嗽主要分3類：寒咳、熱咳和燥咳。

咳嗽分3種，飲食宜忌各不同。（Photo-AC）

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潤喉食物｜咳嗽分3種 症狀宜忌

寒咳：宜生薑肉桂 忌香蕉白菜

症狀：痰多、色淡偏白，舌頭也偏白，頭痛、鼻塞、流鼻涕

宜吃：辛溫散寒食物如：南瓜、杏仁、陳皮、大蒜、肉桂、生薑等

忌吃：寒涼食物如：香蕉、竹筍、白菜、柿子、冰冷飲品等

熱咳：宜蓮藕白蘿蔔 忌辣椒龍眼

症狀：初期有頭痛、冒汗，痰稠色黃，難咳出，口乾、口苦、喉痛等

宜吃：清熱化痰食物如：蓮藕、白蘿蔔、綠豆、梨子、薏仁等。

忌吃：溫熱性、溫補食物如：辣椒、龍眼、荔枝、油炸、辛辣食物等。

燥咳：宜百合木耳 忌重口味

症狀：乾咳無痰，常感到喉嚨痕、咽乾口乾，舌燥舌紅少苔等

宜吃：潤肺生津食物如：百合、木耳、芝麻、番茄、桑椹等

忌吃：辛辣、香燥食物，烤肉類、辣椒、重口味食物等

潤喉食物1：蓮藕

蓮藕有健脾養胃，止瀉功效。（VCG）

蓮藕有助涼血去瘀、清熱瀉火，煮熟後的蓮藕會由寒轉溫，具補養氣血、健脾養胃及止瀉功效。常吃蓮藕滋陰生血，且有助改善女性更年期內分泌失調。

建議食法：燉湯食用，如蓮藕蜜棗排骨湯



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潤喉食物2：茼蒿

不少人對茼蒿的味道感到抗拒，但其實含有藻烯與苯甲醛，可以促進腸胃蠕動、止咳化痰。（網上圖片）

茼蒿擁有一種特殊味道，主要因為當中的藻烯與苯甲醛成分，有助促進腸胃蠕動、止咳化痰。另外，加上它的β-胡蘿蔔素與維他命C豐富，甚至有「食品級感冒藥」之稱。茼蒿皇帝菜分別｜茼蒿改善睡眠8功效4類人慎食 胡蘿蔔素=番茄2倍

建議食法：清炒或滾湯，如蒜炒茼蒿、茼蒿豆腐湯



潤喉食物3：黑豆

黑豆具高效抗氧化，也有潤喉功效。(Photo-AC)

黑豆除了高效抗氧化、延緩衰老外，亦具健脾利濕、保養喉嚨的功效。

建議食法：黑豆水或是黑豆茶



潤喉食物4：蔥

加熱後的蔥具抑制發炎功效，有助治療感冒。日本民間還會把加熱了的蔥切好，敷放於頸上，皮膚和鼻子吸收當中揮發性的氣味，減低咳嗽。

只需要蔥的白色部分，配搭熱湯一起食用可減咳嗽。(VCG)

建議食法：如果是食用的話，只需要白色部分。可以配搭熱湯一起食用。



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潤喉食物5：白蘿蔔

白蘿蔔能解毒降火，當中的白蘿蔔素這種特殊酵素，更具消炎抗菌功效，有助減少喉嚨發炎，減輕咳嗽、喉嚨的腫脹症狀。白蘿蔔好處｜生/熟功效不同但抗癌物不變！排毒揀邊種？4類人忌食

建議食法：製作蜜漬白蘿蔔。將白蘿蔔切成方塊，與蜂蜜一同醃漬2日。



潤喉食物6：生薑

咬一片薑原來已經可以止咳。(Canva)

生薑富含薑黃素，能抗炎抗過敏，對於喉嚨痕、發炎、咳嗽等症狀均有幫助。還可增進食慾、健胃暖身。咬一片薑，待薑汁釋出後可止咳。薑好處｜去濕暖脾胃6大功效 中醫推介1款夏季生薑食療增強免疫力

建議食法：配以熱飲如生薑茶、生薑蜂蜜水。



潤喉食物7：柚子

甘橘類的柚子皮有止咳作用，肉也可清热化痰、潤腸通便。(unsplash)

柑橘類一向對喉嚨都有幫助，尤其因肺热的咳嗽。柚子皮有止咳作用，柚子肉有清热化痰、潤腸便作用。 所以如果是肺热咳嗽，喉嚨乾燥疼痛，黃或黏痰的話就不能吃柚子了。 相反是白稀痰，寒型咳嗽則不宜。

建議食法：配以熱飲如柚子茶、柚子蜜



潤喉食物8：梨

梨子能降火生津，清肺潤喉。（資料圖片）

梨子滋膶肺經，降火生津，不但清肺潤喉、抑制咳嗽，減少生痰。其水分和鉀、維他命亦可以緩解喉嚨痛。

建議食法：燉或煲湯，如川貝燉梨、白蘿蔔梨湯



潤喉食物9：蜂蜜

感冒期間不宜喝蜂蜜，以免病情加劇。（unsplash）

蜂蜜是滋潤喉嚨的恩物眾所周知，同時抑制喉嚨的發炎反應。不但緩解口乾、皮膚乾燥等問題，還可滑腸通便，但感冒期間不宜，以免病情加劇。

建議食法：配以熱飲或其他對喉嚨有好處的食材，如蜂蜜檸檬水。但一歲以下兒童及糖尿病者不宜使用。

潤喉食物10：茶類

綠茶生津止渴、清熱解毒，如龍井、碧螺春。（Photo-AC）

當中的兒茶素可以緩解喉嚨疼痛。不過，並非所有茶類都有助滋潤喉嚨，如烏龍茶會沖洗掉滋潤成分，造成喉嚨的惡化。

建議食法：配以熱飲或其他對喉嚨有好處的食材，如生薑紅茶、蜂蜜綠茶。



雖說以上食材可以舒緩喉嚨痛，但是謹記戒口才能盡快痊癒。香辣、咖啡、凍飲等都是對喉嚨和腸胃不好，容易造成刺激，盡量應避免食用。

（IG@nicole7214034）

資料來源：Heho健康