致癌食物｜婦常肚痛醫揭1習慣易患腸胃癌！隔夜餸最多翻熱多少次?

腸胃不適千萬別拖！台灣一名60歲的女病患，從年輕時就一直有腸胃問題，後來經過醫師問診才得知，病患很常反覆加熱食物來吃，而先前就曾有研究指出，經常食用反覆加熱的食物，會增加罹患腸胃道癌的機會，因此，台灣外科醫師陳榮堅推斷，病患十幾年來腸胃不好，都是因為這個習慣。



台灣外科醫師陳榮堅在Facebook發文指出，上述婦人常因腸胃問題掛急診，他之所以會遇到她，是有一次急診會診大腸憩室炎，當時婦人被收住院治療，但之後婦人還是每隔幾個月，就會覺得肚子不舒服，來掛他的門診，雖然不用開刀，但總是需要他幫她開藥。

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陳榮堅指出，直到有一次，婦人的小孩陪她來看診，並叫他勸勸媽媽，原來是因婦人是一個很節儉的人，常把吃不完的食物冰起來，之後再拿出來加熱吃，偶爾這樣無大礙，但因婦人食量不大，且腸胃不好，常一個便當重複加熱了3、4次。

陳榮堅指出，或許婦人從年輕到現在腸胃不好的原因，有部分是因為這種食物反覆加熱的飲食習慣。有研究顯示，反覆加熱一個物質之後，無論是用煎炒或是微波等等，發生的物質變化，會增加罹患腸胃道癌症的機會。

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陳榮堅指出，隔夜菜並非完全不能吃，但必須要妥善保存與處理，不過，他還是建議，無論是自己煮飯還是外出用餐，都盡量準備剛好當餐吃完的份量，不僅更健康，也能避免浪費。

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