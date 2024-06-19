豆類營養｜綠豆是澱粉 花生屬油脂！4種豆補蛋白護心穩血糖要點揀

有些食物的分類卻經常被誤會，營養師提到，像是豆子也分成「蛋白質」、「蔬菜」、「澱粉」和「油脂」類別，四種豆豆營養大不同，經常聽到的綠豆、紅豆其實是屬於澱粉豆。



豆豆分4類

蛋白質豆：黃豆、黑豆、毛豆

台灣營養師程涵宇分享，蛋白質豆包括黃豆、黑豆、毛豆。可提供豐富的蛋白質，有助於身體組成肌肉、增肌減脂，2湯匙的黃豆，就可補充到約7克蛋白質，相當於一顆雞蛋的蛋白質含量。她表示，黃豆比肉類有更多的膳食纖維，且零膽固醇，可說是低脂、高纖、低熱量的健康選擇。

黃豆比肉類有更多的膳食纖維，且零膽固醇，可說是低脂、高纖、低熱量的健康選擇。（Thomas Kinto/Unsplash）

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澱粉豆：紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆、鷹嘴豆、豌豆仁

另外，「吃起來粉粉的」通常就是澱粉豆！像是紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆、鷹嘴豆、豌豆仁，程涵宇指出，因其碳水化合物含量高，可提供身體能量，與平常主食，如飯、麵等，屬於同一個分類的全穀雜糧類。不過，高血糖問題或糖尿病者需特別注意，可優先攝取澱粉豆取代精製白麵條及麵包等，讓血糖更穩定。

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蔬菜豆：四季豆、菜豆、甜豆莢、翼豆

程涵宇提到，蔬菜豆則有四季豆、菜豆、甜豆莢、翼豆。常見的是豆莢類，不只熱量低，容易產生飽足感不怕胖，且含有豐富的膳食纖維，可提供腸道菌叢能量，幫助控制血糖。

油脂豆：花生、夏威夷豆

最後，程涵宇提醒，花生、夏威夷豆屬於油脂類的油脂豆，提供單元不飽和脂肪酸。可滋潤皮膚、毛髮，幫助代謝體內不好的膽固醇，維持心血管健康，也因熱量高，建議適量吃即可。

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