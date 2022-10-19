花生營養｜抗氧化護心血管比紅酒高10倍　3功效點保存免生致癌物?

有「長生果」之稱的花生，是許多人閒暇之餘愛吃的零嘴之一，不管是當作下酒菜、還是製作成調味花生或是花生醬，都相當順口好吃。

文：連珮妤 資料查核：NedChou



適量攝取花生不僅有益於提升記憶力，還能降低罹患心血管疾病的機率，究竟花生含有何種的營養成分？又有哪些有益於人體的功效？就讓《Hello醫師》一次告訴你！

花生3大好處與功效（點擊下圖看清👇👇👇）

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花生營養成分有哪些？

花生又名落花生，原產於南美洲秘魯和巴西，由秘魯沿海地帶傳到其他地區種植，台灣則約於明朝萬曆年間（約1576-1691年）由閩粵引進，並開始大量種植。

花生為一年生草本植物，台灣現行花生品種皆為直立型，莖桿長約30~80厘米，為全球極少數在地上開花、地下結果的植物。

根據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100公克的花生所含有的營養成分如下：

- 熱量：506大卡

- 蛋白質：28.8克

- 碳水化合物：20.6克

- 膳食纖維：13.5克

- 維他命B1：1.26毫克

- 維他命B2：0.09毫克

- 維他命B3：3.52毫克

- 維他命C：1.3毫克

- 維他命E：8.24毫克

- 鈉：32毫克

- 鉀：933毫克

- 鈣：36毫克

- 鎂：221毫克

- 鐵：3.5 毫克

- 鋅：3.4毫克

- 磷：522毫克

- 葉酸：0.0622毫克



花生的3大好處與功效

花生具有豐富的營養成分，只要不過度攝取，就能提供人體3大好處：

1. 降低心臟病發生率

花生內含對人體有益的不飽和脂肪酸，能有助於降低罹患心臟病的風險。根據研究結果，每周若攝取2次以上的花生，罹患心血管疾病的風險可降低13~19%、減少約15~23%罹患冠心病的機率！

花生本身熱量較高，且市面上有許多花生製品，都會添加大量的鹽或糖，以增進其香脆滋味；若攝取過量的鈉反而會提高一般人罹患心血管疾病及腎臟病的風險，過多的糖還可能導致肥胖、高血壓等症狀發生。

建議在購買花生製品前，可以先詳閱食物包裝上的成分表，宜選購無添加油、糖和鹽的產品為佳。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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2. 白藜蘆醇抗老化

花生的種子及果皮中含有白藜蘆醇，其含量相較於紅酒高了10倍以上，近20年來許多研究報告指出，白藜蘆醇不僅能降低血糖、調節異常的脂質代謝、抗氧化、抗發炎，還能保護心血管疾病，對抗糖尿病，更有助於抗老化。

3. 改善記憶力、抗抑鬱

根據《美國國家醫學圖書館》（National Library of Medicine）的一項研究發現，經常食用花生及花生醬的年輕人，由於攝取了花生富含的多酚，記憶力得到明顯的改善，且有效降低焦慮及抑鬱程度。

花生如何保存方式？放錯地方恐招癌！

在溫暖潮濕的香港、台灣，花生很容易因儲存不當而滋生霉菌，產生具有致癌性極強的黃麴毒素。倘若您發現家中的花生已經發霉，請儘速丟掉，因為即便是攝取低濃度的黃麴毒素也可能影響肝功能，甚至嚴重時還可能引發肝細胞突變，進而導致肝癌發生。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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由於黃麴毒素屬於一種熱穩定毒素，就算經過高溫烹煮毒素也不會消失，所以最佳的預防方式就是在選購時要多加注意，若是有油耗味表示已變質不宜食用。另外，若是購買真空包裝的花生製品，無法在當下食用完畢，應將其密封後，儘速放置雪櫃保存，才能減少食物發霉的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃花生好事真的會發生！公開花生3大營養功效，除了預防疾病還能提升記憶力】

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