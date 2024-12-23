士多啤梨營養｜10粒已滿足每日所需維他命C！6營養素抗氧化助防癌

冬季是士多啤梨的產季，一顆顆鮮紅飽滿的士多啤梨，酸甜的口感深受大家喜愛。



然而，士多啤梨是否愈大顆愈好？它有哪些營養價值和健康好處？又該如何挑選與清洗以減少農藥殘留？讓我們一起來了解！

士多啤梨營養價值（按圖👇👇👇）

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士多啤梨富含維他命 C、鉀、葉酸、膳食纖維等多種營養成分，還含有強效抗氧化物質，可穩定自由基，保護身體細胞與組織免受傷害。

1. 維他命 C

10顆士多啤梨便能提供約110毫克維他命C，輕鬆滿足每日需求。作為天然抗氧化劑，維他命C不僅能清除過多自由基，還有助於促進膠原蛋白合成、加速傷口癒合以及提升鐵質吸收。

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2. 鉀

士多啤梨中的鉀能幫助排出多餘鈉離子，維持電解質平衡，進而改善高血壓並促進心血管健康。

3. 葉酸

葉酸是維他命B雜的一種，對製造紅血球與合成DNA、RNA 至關重要。尤其是孕期初期的葉酸補充，對胎兒的腦部及神經系統發育至關重要。

4. 膳食纖維

每份士多啤梨可提供約2.8克膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，改善便秘及降低痔瘡風險。

5. 鞣花酸

士多啤梨中含有的鞣花酸（Ellagic acid）是一種天然多酚成分，研究顯示它具備預防某些特定癌症的潛力。

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6. 花青素

士多啤梨含有高濃度的花青素（Anthocyanin），屬於類黃酮的一種，擁有強大的抗氧化活性，有助於降低癌症與心臟病風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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