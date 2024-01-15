草莓冷知識｜士多啤梨唔係莓？台農糧署3招揀鮮甜士多啤梨 大≠好

每年的12月到隔年4月中旬是士多啤梨的產季，不少人會安排採士多啤梨，或是到超市買士多啤梨回家享用。



不過你知道士多啤梨要怎麼挑最好吃、最甜嗎？台灣農糧署就分享了挑選士多啤梨的小技巧，並不是愈大顆愈甜！

相關文章：揀士多啤梨貼士｜愈紅愈甜？樣衰唔好食？超甜士多啤梨認住3特徵👇👇👇

+ 8

士多啤梨怎麼挑？不是愈大顆愈甜，正確挑選方式曝光

台灣「鮮享農YA-農糧署」在Facebook分享有關士多啤梨的冷知識，指出士多啤梨其實不是「莓」，士多啤梨的實屬於聚合果食用部位為授粉後肥大的「花托」，真正的「果實」其實是佈滿在表面上看似黑點的部位，每個黑點部位都是由一個子房發育而成的小瘦果，和一個果實中有許多種子的莓果不一樣！

相關文章：農藥最多蔬果2023｜12大污糟蔬果清單 藍莓豆角藏損害神經殺蟲劑👇👇👇

+ 8

而想要挑選好吃的士多啤梨，台灣農糧署指出，不是「挑愈大顆愈好」，挑選時可以觀察士多啤梨的「表面」，瘦果挺立、蒂頭深綠，帶光澤的就可以挑選帶回家！至於士多啤梨應該要怎麼清洗最乾淨？風傳媒先前一篇文章《草莓怎麼洗最乾淨？營養師曝正確清洗4步驟，不用鹽巴、小蘇打粉就能讓農藥全不見》就教學，要先浸泡、使用流動清水清洗、切除蒂頭後趕快食用。台灣農糧署特別提醒，如果沒有要馬上吃，建議不要先清洗，以免很快就腐爛！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：草莓怎麼挑？不是愈大顆愈甜，正確挑選方式看「這裡」3招保證挑到好草莓】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」