秋刀魚料理｜專家教3步處理秋刀魚　加3材料浸泡去腥兼軟化魚骨

心血管疾病患者若希望調整飲食，醫護人員通常會建議吃改吃「白肉」，其中又以吃魚最受推薦，富含Omega-3脂肪酸可降低心血管疾病的風險。



台灣護理師譚敦慈在《健康2.0》節目中分享自己料理秋刀魚的撇步。

秋刀魚5大健康功效（按圖👇👇👇）

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台灣海洋保育與漁業永續基金會指出，吃近海的中低階小型魚，尤其是銀白色的洄游性魚類，最能達成海洋永續和幫助地球減少碳排放，秋刀魚就是這樣的魚類，但多刺、腥味重。

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買回家就要先處理

每天吃魚的譚敦慈說，她將秋刀魚買回家後、放進冷凍庫冰存前，她的處理步驟如下：

1. 去除魚頭、魚尾和內臟。

2. 用醋、薑、檸檬浸泡秋刀魚，並放進雪櫃冷藏過夜放1晚。

3. 隔天從冷藏拿出，把還沒有要吃的分裝後放冷凍保存；當餐要吃的，可以將魚身擦乾後煎熟，或以日式「甘露煮」的方式烹調。



譚敦慈說，秋刀魚的腥味來自魚骨附近的「血合線」，如果積血沒有處理乾淨，魚肉會很腥、很難吃，用醋、薑、檸檬浸泡的目的，可以同時去除腥味和軟化魚刺，吃的時候較不會哽到。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

