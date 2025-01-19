癌症飲食｜醃製品易致鼻咽癌 醫揭1類人風險高7倍！認清3危險因子

吃太多醃製物對身體真的不好！台灣台大醫學院耳鼻喉科教授、醫師婁培人表示，根據研究顯示，若在年紀偏小時就經常攝取醃漬食物，日後得到鼻咽癌機會是一般人7倍，值得特別注意。



鼻咽癌是華人社會好發癌症之一，台灣醫師婁培人在《名醫觀點》中指出，該疾病主要有3大危險因子，首先是具基因遺傳特性，根據臨床觀察發現，有鼻咽癌家族史者，家族中罹患鼻咽癌的人，可能高達5~7位，甚至更多。

醃漬物對身體的危害（按圖👇👇👇）

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其次是EB病毒，婁培人表示，該病毒普遍存在於社會之中，幾乎無可避免，但有些人感染EB病毒不會變癌症、有些人卻會，原因則取決於基因遺傳，以及飲食習慣。

婁培人指出，根據研究顯示，在越年幼時，如剛斷奶、或吃副食品階段，就大量攝入如鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等食物，日後罹患鼻咽癌機率會越高，甚至達一般人的7倍之多。

婁培人解釋，原因在於醃漬食物含有大量亞硝酸鹽，而它本身就是一個致癌物質。若先天基因有弱點，沒有辦法對抗EB病毒感染，且在很年幼時又大量攝入醃漬食物，就恐大增罹患鼻咽癌的風險。

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不過，婁培人也強調，這類食物並非不能吃，研究發現，成年人吃醃漬食物影響鼻咽癌的風險相對較小，可不用太過擔心。

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