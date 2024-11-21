癌症飲食｜少吃甜/肉類控病情？癌友飲食4重點想吃便吃4食物除外

許多癌友在診斷後會特別注意飲食，認為少吃甜食或肉類可能有助於控制病情，但過度的飲食限制反而可能帶來反效果。



以下是癌症患者在飲食上應該注意的4個原則：

癌症病友4個飲食重點（按圖看清👇👇👇）

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1. 有食慾時就吃

癌症治療後，病人體力下降、食慾減退，若營養攝取不足，健康狀況會快速惡化，使得患者更難應對治療副作用。因此，首要目標應是維持體重，補充足夠的熱量與蛋白質。除了牛奶、蜂蜜、酒精和加工食品應避免外，其餘食物則較少禁忌。

2. 不勉強進食

若真的沒有食慾，無需勉強進食，以免造成心理壓力，影響身心狀態。可嘗試喝些微酸果汁來促進食慾，或進行輕微活動幫助增進胃口。

預防乳癌營養素（按圖看清👇👇👇）

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3. 食慾佳時多補充營養

當食慾較好時，建議以熱量高、蛋白質足、五穀根莖類食物為主，盡量多吃，並依情況補充蔬菜水果，增加營養攝取。

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4. 食慾不佳時補充專用營養品

如果食慾差，無法正常進食，建議諮詢營養師或醫師，選擇適合的營養補充品。可選擇專為癌症患者設計的營養補充飲品，內含蛋白質、熱量和魚油EPA，以維持身體機能，幫助病患對抗病魔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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