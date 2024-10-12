癌症飲食｜4成癌病死因營養不良！患癌首選3類食物薑黃抗炎減不適

根據台灣國健署統計，每4分鐘有1人罹癌。萬一罹癌該吃什麼幫助抗癌？癌症病患需要吃營養品嗎？



癌症病患營養不良 死亡風險增

根據《美國臨床營養學期刊》研究顯示，大約40％的癌症病患死因是營養不良，而非死於癌症本身。

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台灣藥師鄭怡姍指出，癌症病患營養不良會造成癌症惡病質，大大增加死亡風險，臨床上，體重減輕是判斷癌症病患預後的關鍵指標之一，如果一個月內體重減輕大於5％，就要特別注意了。

罹癌吃什麼？3類食物優先

為什麼癌症病患會營養不良？鄭怡姍表示，癌症病患可能因癌症引起的腹脹、疼痛而吃不下，尤其是治療癌症伴隨的副作用，像是化療或放療，難以單一針對癌細胞治療，全身幾乎都會受到損傷，常見造成口腔或腸道黏膜受損，讓病患胃口變差、噁心嘔吐，甚至拉肚子等，都會造成體重下降，「癌症期別愈高的病患，腫瘤長期吸收營養加上胃口變更差，更容易營養不良」。

鄭怡姍強調，正在治療的癌症病患，飲食原則為高熱量和高蛋白，蛋白質是修復身體最好的原料，建議補充富含高蛋白質的食物，像是肉類、蛋類、豆類，也建議多攝取抗發炎食物，像是含有魚油、植化素、薑黃和多酚類食物等，有助改善炎症狀態，降低副作用並提升免疫力、修復力。

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罹癌要吃營養品？藥師推2物

除了吃對食物外，鄭怡姍認為，癌症病患治療期間流失能量時間比補充還快速，若要快速補充營養，首先要解決的是口腔黏膜潰爛的問題，除了可以用藥治療外，也可以補充麩醯胺酸，具有黏膜修復的效果；而針對體能恢復較差的病患，建議Q10可補充粒線體營養，快速獲得能量和體力，同時減少化療毒性，幫助抗癌。

鄭怡姍提到，從藥劑學角度來看，挑選營養品時，最好以液態優先，不但可以減少服用的疼痛感，在吸收上也較快，對體力補充更明顯。

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