煮食陷阱｜抽油煙機有幾髒=肺有幾髒？專家揭炒餸勿開1處窗免傷肺
撰文：聯合新聞網
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長期處在空氣污染環境，會讓人容易罹患呼吸道疾病、心血管疾病等症狀，以及增加肺癌風險。
除了戶外，家中的廚房也會製造「室內空污」，台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指出，煮飯時靠近吸油煙機的紗窗千萬不能打開，否則會導致油煙充斥在整個家中，使得肺部受傷害。
炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解👇👇👇）
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譚敦慈在《健康零距離》節目中點出「廚房容易被忽略的小角落」，提到許多人在煮飯的時候，都希望油煙可以跑出室外。不過她提醒大家，靠近吸油煙機位置的紗窗，最好不要跟吸油煙機在同一時間打開，因為打開後會導致油煙機的吸力變差，讓油煙充斥在廚房裡面。最理想的做法是打開遠處的門，同時注意油煙機台旁的窗戶不要開，即可發揮抽油煙的作用。
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另外，譚敦慈提醒，吸油煙機最好能夠經常擦拭乾淨，「那個的乾淨程度，就跟煮飯人的肺的乾淨程度是一樣的」。倘若油煙機累積太多油垢，不僅它的吸力不好，人的肺部也很容易受傷害。
而除了烹調時須全程開啟抽油煙機，熄火後也應讓抽油煙機持續運轉一段時間，如此才能有效降低烹調造成的空污影響。
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