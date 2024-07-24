食油陷阱｜台婦不抽煙患肺癌 醫揭用錯橄欖油惹禍！炒菜宜用2款油

許多人想要吃得健康，選擇高級油品烹飪，但小心反而成為奪命凶手！醫師表示，台灣沒吸煙的人得到肺癌的比例高達53％，遠高於美國及澳洲，關鍵就在於煮菜用油的選擇，他分享，有一名婦人可能因為錯誤煮菜習慣而得肺癌。



炒菜用錯油當心罹肺癌

台灣家醫暨減重醫師蕭捷健分享，朱阿姨是位超愛下廚的家庭主婦， 但今年健檢卻發現罹患早期肺癌，還好發現得早，只要及早切除就可以了，也不用做化療，算是不幸中的大幸，而朱阿姨平常非常重視健康，不抽煙、生活習慣正常，為什麼會罹癌？探究原因，原來問題出在朱阿姨的煮菜習慣上，她一直使用比較高級的冷壓初榨橄欖油炒菜。

炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解👇👇👇）

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但其實初榨橄欖油發煙點低，約在160至190度，適合涼拌或低溫烹調，若想要炒菜，選擇精煉橄欖油比較適合，因為精煉橄欖油發煙點較高，約230度。蕭捷健補充，精煉橄欖油雖然在高溫下相對較不容易變質，但也不適合一直拿來加熱或是炸食物，如果高溫烹調太久會產生丙烯醯胺或是多環芳香烴，進而增加心臟病還有癌症風險。

高溫烹調宜慎選油品，避免產生有害物質

蕭捷健指出，台灣沒吸煙的人罹患肺癌的比例高達53％，但美國及澳洲沒有吸煙罹患肺癌的比例只有10～20％而已，原因或許就在於煮菜用的油，尤其油的發煙點、穩定度都是相當關鍵，初榨橄欖油、亞麻油雖然很健康，但只適合涼拌或者是低溫料理，如果要炒菜，建議選擇發煙點比較高的油。

5大營養素增進肺部健康（按圖👇👇👇）

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不過想要涼拌菜餚，除了橄欖油，亞麻油也是不錯的選擇，亞麻油的Omega-3含量更高，有助消炎。曾有研究顯示，每天飲用1湯匙亞麻油，數周後，體內發炎指數即可下降。蕭捷健提醒，亞麻油的發煙點極低，僅有107度，若用於炒菜，容易產生自由基和反式脂肪等有害物質，建議涼拌或直接食用，而且亞麻油儲存期限也較短，也要留意。

Omega-6與Omega-3失衡 小心慢性發炎上身

台灣蕭捷健醫師表示，Omega-3能夠抗發炎，而Omega-6雖有維持免疫力的功能，但攝取過多會導致身體過度發炎，出現口腔潰瘍、皮膚紅疹、過敏等慢性發炎症狀。理想的Omega-6與Omega-3比例為4：1，但一般外食用油品質參差不齊，體內Omega-6與Omega-3比例可能高達16：1，甚至32：1，對健康不利。

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牛油果油、苦茶油煙點高宜高溫烹調

建議大家在家烹飪時，還是盡量避免攝取過多Omega-6油品，如花生油、麻油、葵花油、大豆油等，也要選擇合適的炒菜油，像是牛油果油等，牛油果油發煙點高達271度，適合高溫炒菜或油炸，且富含Omega-9，有助抗氧化和心血管健康。相較之下，大豆油和葵花油的發煙點較低，高溫下易變質，且含較多Omega-6。

苦茶油也是理想選擇，其發煙點高達250度，含豐富Omega-9脂肪酸、維他命E和多酚，可降血脂、降血壓、抗氧化、助消化、增強免疫力。

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