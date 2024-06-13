護肺食物｜改善哮喘減肺炎死亡率5大營養素！營養師推1道養肺菜式

從SARS到COVID-19，傳染性肺炎疾病引起大眾對肺部健康的高度關注。除了病毒感染外，抽煙、吸二手煙、粉塵、空氣污染、呼吸道感染等因素，也是造成肺功能受損的原因。



台灣西園醫院營養科王佩琪營養師表示，攝取具有抗發炎、抗氧化效果的營養素及成分，是維護肺部健康的好選擇。

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維他命A、C、D 維持肺部健康關鍵

想要提升肺部健康可以怎麼做？台灣王佩琪營養師指出，維他命A、C、D以及Omega-3脂肪酸等營養素，不僅具有抗發炎和抗氧化的效果，還能發揮其他重要功能。維他命A可調節免疫、維持上皮及黏膜組織，增強呼吸道防禦力，夏季盛產的秋葵就是很好的食物來源。維他命C則可降低肺炎嚴重程度和死亡率，番石榴富含此營養素。維他命D在調節對呼吸道病毒的免疫反應上也有巨大潛力。

哮喘怎麼辦？類黃酮化合物有助緩解氣喘

台灣王佩琪營養師說明，除了維他命外，類黃酮化合物及鋅也與肺部健康息息相關。洋蔥、蘋果含有的槲皮素是一種類黃酮化合物，可有效降低上呼吸道感染發生率，並有助於緩解哮喘症狀。鋅則參與體內各種生理和代謝功能，研究顯示，它能抑制RNA聚合酶，在防禦RNA病毒方面扮演重要角色。牡蠣、南瓜子、牛肉都是鋅的良好來源。

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秋葵料理：秋葵炒牛肉簡單美味又養肺

台灣王佩琪營養師推薦一道夏季養肺料理「秋葵炒牛肉」，富含維他命A、鋅及槲皮素，做法簡單，非常適合在家輕鬆烹調。以下是詳細的烹調步驟：

1. 秋葵斜切長片狀、彩椒切菱形狀、洋蔥切絲、蒜頭切末。

2. 牛肉片加入米酒、醬油、胡椒粉、太白粉抓醃備用。

3. 滾水加一點鹽，將秋葵放入，彩椒汆燙1分鐘起鍋備用。

4. 起油鍋，倒入蒜末、洋蔥絲，炒至香氣出來後，加入牛肉片炒至七分熟。

5. 加入秋葵、彩椒、鹽、胡椒粉、蠔油、水拌炒均勻，略收汁即可起鍋。



秋葵炒牛肉（永越健康管理中心圖片）

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透過攝取富含抗發炎、抗氧化營養素的食材，搭配均衡飲食和健康的生活習慣，可以有效促進肺部健康，提升身體抵抗力。不妨嘗試這道美味又營養的秋葵炒牛肉，為呼吸系統增添一份保障。

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