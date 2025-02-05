減肥常失敗易反彈？營養師揭6錯誤方法隨時白做！節食戒澱粉最錯
撰文：聯合新聞網
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年假不小心吃太多怎麼辦？先別急著減肥，台灣營養師酪梨提醒，注意六項超NG減肥方式，當心用錯方法既痛苦又容易反彈！
台灣營養師酪梨在Facebook粉絲專頁分享六個減肥地雷，表示減重方式百百種，有時候聽客人分享減重的心路歷程，都很佩服他們的意志力，不過也有很多方法都是不對的，一起來看看什麼方式NG了吧！
8款高熱量食材誤區（按圖👇👇👇）
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一、節食減肥
最常見的減肥地雷就是節食了！酪梨指出一開始雖然會有成效，但那只是假象，因為身體減掉的只是水份和肌肉，脂肪還好好的黏在身上。
二、不吃澱粉
醣類是身體最主要的能量來源，如果長期不吃澱粉，基礎代謝率反而會因此降低、本末倒置；不僅如此，如果恢復飲食，體重可能很快就反彈！
三、只運動不飲控
酪梨強調「減重七分靠飲食」，雖然運動非常好，但是純靠運動去消耗熱量，根本遠遠不敵每天吃大餐，沒有熱量赤字，體重就不會下降！
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四、口渴才喝水
等到覺得口渴時，身體早就已經缺水了，新陳代謝就會被影，酪梨強調每天都一定要「有意識」的補充水份。
五、水果當正餐
減重最怕的就是血糖波動大、胰島素阻抗的問題，酪梨提醒千萬別用水果取代正餐，不僅沒辦法減肥，還可能造成TG異常。
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六、不在乎睡眠
睡眠在減重時期非常重要，因為其影響整個內分泌的運作，如果能顧好睡眠品質，可以讓減重事半功倍。
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