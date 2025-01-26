減肥｜營養師揭3種錯誤減肥法　反彈快易痛風！推2飲食法健康瘦身

台灣營養師李孟穎提醒，為了短時間快速減肥而追求單一食物、生酮飲食或代餐等極端減重模式，不但傷身、傷荷包，更可能損害健康。她推薦「1410斷食法」與「442飲食法+211餐盤」2種溫和飲食法，透過食物類型與飲食時間的選擇，讓大家健康瘦身。



台灣衛福部苗栗醫院營養師李孟穎指出，肥胖是台灣人健康殺手，除了運動之外，甩掉肥胖有極大因素是透過飲食控制，並且選擇正確的減重方式。尤其減重飲食模式需要持續才會看到效果，如果貪快取巧，可能在執行過程中，反而因痛苦而放棄。

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錯誤減重法1：單一食物減肥法

例如咖啡減肥法、水果減肥法、只吃青菜減肥法等，因為只攝取相同的極低熱量食物，初期體重會減輕，但減掉的大多是水份和肌肉組織，無法消耗脂肪。而體脂肪越高，代謝就會越慢，反而不利於減重。當恢復正常飲食後，體重飛快回彈，恐怕會比減肥前更胖。

錯誤減重法2：生酮飲食法

採用吃極少量醣類，但吃很多肉和油脂的飲食模式，會產生大量身體無法吸收利用的「酮體」，於排出體外時帶走大量水分、電解質，達到快速減重效果。

但這種減重方式是高脂飲食，容易誘發痛風發作、酮酸中毒、增加肝腎負擔及增加心血管疾病風險，需有專業人士協助，不適合自己在家DIY。

錯誤減重法3：代餐減肥法

以熱量低的代餐取代正餐，短期間體重會減輕，但容易衍生空虛感，或造成「我有吃代餐，下一餐可以稍微放縱」的錯誤心態，反而吃更多、攝入更多熱量。

針對想健康減重的人，李孟穎推薦兩個溫和的減重飲食模式，透過飲食時間的選擇、食物挑選等方式，循序漸進的健康瘦身。

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營養師推薦這樣吃1：1410斷食法

目前風行的「168間歇性斷食」減重法，是一天中禁食16小時，並將食物集中在8小時內吃完。但要空腹16小時，大多數人難以做到，因而衍生出「1410」斷食法，做法是「空腹14小時」，於「10小時內完成進食」。

1. 食物挑選很重要，應多選擇低油、低鹽、低糖、高纖維及原型食物。

2. 空腹容易攝入過多食物，要細嚼慢嚥7-8分飽就好。

3. 提高每日飲水量，每公斤體重×40～45cc



營養師推薦這樣吃2：442飲食法+211餐盤

三餐間隔時間4小時，早餐、午餐正常餐食、晚餐採輕食。

正餐的食物比例為1/4蛋白質＋1/4澱粉類+1/2的蔬菜(211餐盤)，輕食以液體為主，可於2小時內完成消化，如：豆漿、牛奶、清湯或沙律不加醬。除了飲食控制外，仍須搭配喝水及運動。

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