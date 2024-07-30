巴黎奧運港隊已奪2金1銅佳績，全城掀起運動狂熱。不少人行山、做運動時，總會帶備一、兩條能量棒，隨時為身體補充能量。如果說用能量棒作小吃、代替正餐、甚至減肥又可以嗎？有什麼要注意？別以為所有能量棒都是低糖、低脂，隨便挑選容易減磅變增磅！



有些人每天三餐都吃能量棒代替正餐。（視覺中國）

能量棒熱量＝朱古力棒？

誰說能量棒一定是低卡低脂？一條塗滿朱古力的「偽能量棒」，飽和脂肪便等同一條士力架朱古力棒（Snickers bar），而且某些能量棒吃過量的話還會引致腹瀉，看看營養師的建議，為自己挑選合適的能量棒吧！

不少能量棒添加穀物、朱古力和果乾。（istock）

市面上的能量棒種類很多，美國營養師Lisa Drayer曾在CNN刊登了一篇關於能量棒的文章，表示挑選能量棒時需留意營養標籤，並按自己的需要選擇。

【能量棒營養】堅果棒補充體力1條等於多少飯？營養師教食得健康

如何選擇能量棒？

1. 能量棒作小食：熱量應150至200卡路里

作為小吃的話，Lisa Draye建議挑選由水果和堅果製成的能量棒，在兩餐正餐之間進食，不過能量棒的卡路里應該限制在150至200之間，以免吸收過多熱量。

若作為小吃，可選加入果乾的能量棒。（視覺中國）

2. 能量棒代正餐：蛋白質含量10至20

若作為正餐的話，營養標籤中的蛋白質含量，以10至20蛋白質為佳，運動員的話，當然選擇含有更高蛋白質和碳水化合物的能量棒更適合。她建議挑選飽和脂肪低於3克、纖維高於4克的能量棒。另外，她提醒乳酪中的棕櫚仁油（Palm kernel oil）和朱古力外層都是不能忽視的飽和脂肪來源。

留意標籤4大營養素

卡路里：150-200（以每100克計算）

蛋白質：10-20

飽和脂肪：低於3克

膳食纖維：高於4克



有些運動員食用能量棒補充身體流失的能量。（視覺中國）

3. 小心2款糖漿糖分更高 只適合運動員

對於這些能量棒，大家都很關注高糖分的問題，Lisa Drayer指出，在查看能量棒的營養標籤時，留意排列在先的是否甘蔗轉化糖漿（cane invert syrup）或糙米糖漿（brown rice syrup），一般來說它們糖分比一般的糖更高，因此適合運動員，而不適合希望減肥、控制體重的人士。

能量棒選擇很多，挑選時需留意食物營養標籤。（視覺中國）

4. 添加糖醇熱量較低 但恐腹瀉胃脹

Lisa Drayer更表示，有些生產商想降低能量棒的糖分，便添加糖醇（sugar alcohols）例如麥芽糖醇（maltitol）和赤藻糖醇（erythritol），因為這些物質不能被身體完全吸收，因此糖醇的熱量比蔗糖低，但有些人會對糖醇過敏，過量食用後容易會造成腹瀉、胃脹等腸胃問題，當然一般人吃一、兩條的話問題不大。如果吃過能量棒後，出現這些腸胃症狀，在挑選能量棒的時候更加留意。

能量棒／燕麥棒食譜

為免攝入過量糖分或熱量，不妨參考以下食譜，為自己度身炮製能量棒：

燕麥棒食譜

【燕麥棒食譜】免焗爐堅果小食 行山露營野餐好拍檔！

資料來源：CNN