天氣寒冷，容易皮膚乾燥，喉嚨痕，坊間一直有梨能潤喉止咳的說法，想滋陰潤燥，不少人會選擇吃梨，除了直接吃、還以冰糖燉或榨成梨汁。不過，我們請教註冊中醫師陳俊傑，他表示這3種吃法的功效不一，當中以榨梨汁飲用最要小心！到底是什麼原因？如果常常喉乾聲沙，怎樣吃梨最有效？



直接吃梨比榨梨汁飲用沒那麼寒涼。（資料圖片）

吃梨滋潤｜榨梨汁易暈 手足冰冷不宜

梨味甘，性寒涼，生津潤燥。近年流行把食物榨汁或打碎服用，一些人以為效果跟直接食用一樣，其實不然。陳俊傑中醫師解釋：「打碎或榨汁都可改變食品功效或屬性，把梨榨汁喝最易令身體吸收，加上榨汁時會去掉可阻隔吸收屬性微涼的果肉渣，因此在中醫角度，喝梨汁比整個吃更涼更濕！」

梨汁最亦吸收，因此較寒涼。（視覺中國）

傑醫師提醒，特別是容易暈、手足冰冷的人士，不宜榨汁！至於打碎才吃，因為有肉有汁，與直接整個吃有點相似，但始終更易吸收，屬性會稍涼。

吃梨滋潤｜冰糖燉梨 濃縮精華添滋潤

想潤肺養胃，以冰糖燉梨的功效較佳，冰糖養胃，與梨同燉，可增加滋潤的功效，適合老師等容易用聲過度的人士。不過他表示：「燉會把精華濃縮，但根據燉的時間、對象、方法，寒熱會有所變化。若梨多，火力、時間一般，只是濃縮精華，更寒，亦未必能減梨的寒性。」所以燉梨的話火候一定要足夠，不能貪快。

冰糖燉梨食譜（2至3人份）

材料：

水晶梨2個

香茅1條

参片3-4片

冰糖10克



做法：

1. 切下梨的蒂部，挖去梨心，稍切香茅。

2. 把所有東西放入燉盅，大火蒸20-30分鐘。



冰糖燉梨養胃滋潤。（istock）

冰糖燉梨食譜｜加香茅去寒 参片補氣

梨可滋陰潤燥，傑醫師指香港人多處於冷氣地方，加香茅能去寒，而且港人用腦多，可加少許参片補氣。冰糖燉梨適宜日間飲，但亦不宜多，大概每周1至2次，2至3周便要停服2至3周。

除了冰糖，亦有人以蜂蜜燉梨，雖然用蜂蜜代替冰糖更滋潤，但現在很難找到安全又不受污染的蜂蜜，故傑醫師並不建議。

如果貪方便或家裏沒有燉盅，亦可用攪拌機把2個當造的梨打成梨碎，然後放入煲內，大火加入適量冰糖和2碗水煮約2分鐘便成。

《本草綱目》指：「梨種殊多，並皆冷利，多食損人，故俗人謂之快果。」梨的品種很多，在中醫角度，不同品種的功效略有不同，但分別不大。傑醫師提醒，梨始終偏寒，多食傷人，適宜飯後稍食。

一般人一周吃1至2個即可，易瀉易暈，脾胃虛寒的人，不宜食用過多。

