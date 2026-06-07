豬紅做法｜豬紅不只用豬血？1原因混入30%牛血＋附韭菜豬紅食譜

豬紅做法｜豬紅（英文：Pig Blood Curd）是什麼？豬紅可以炮製韭菜豬紅、豬紅粥、豬紅車仔麵等不少香港地道小食，但你知道豬紅的做法嗎？一般人都認為豬紅是凝固了的豬血，但原來沒那麼簡單，當中還會混入牛血！請教專家，豬紅內有什麼成分？滑溜的豬紅是怎樣製作的呢？



在廣東地區，家禽血液的製成品稱為「紅」，例如豬紅、雞紅，而台灣則直稱為「血」，例如鴨血。那麼，我們平日常吃的豬紅是怎樣製成呢？

按圖了解豬紅的製作方法：

豬紅的做法

1. 先收集豬及其他動物的血液。

2. 加入水稀釋血液。再加鹽令血液更易凝結。

3. 把豬紅煮熟，便成為軟嫩的豬紅，因為凝固後質感像豆腐，所以豬紅又稱為血豆腐。



混牛血豬紅才易凝固紅

關於豬紅的秘密，請教香港豬肉行總商會理事長許偉堅，他指現時的豬紅都會混合20%至30%的牛血製作。「其實以豬血中混和牛血製成豬紅，是行內普遍的做法，以前更會混合雞血，不過現在香港已經很難找到新鮮雞血了。」那麼為何在豬紅中添加牛血？他解釋：「如果用100%新鮮豬血做豬紅，製成品會沒那麼結實，加入牛血的話，便會容易形成一磚磚的固體，不易散碎。」

以下的韓國、台灣、歐洲小吃原來都是用豬血製作，你吃過沒有？

川菜菜式毛血旺的主要材料是豬紅。（視覺中國）

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1.韓國的血腸（순대）：由豬血和糯米製作，是韓國人很喜愛的食物。

2.台灣小吃豬血糕（米血糕）：以新鮮豬血和在糯米中蒸弄成，一般是塊狀。

3.歐洲國家喜歡吃香腸，當中的血腸用上豬血、豬肉和洋蔥製作。

4.英國的黑布丁（Black Pudding）便是由豬血、豬內臟和穀麥製成。

歐洲人會把血腸配搭法式鹹薄餅一起吃。歐洲的血腸除了內臟和豬血，有些亦會加入洋蔥。豬紅多作火鍋、煮湯和粥。

豬紅食譜

韭菜豬紅食譜

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許生指出：「如果把食物叫作豬血，就好似飲血一樣，不吸引。因為血係紅色，所以就改稱豬紅。大家在市面上吃到的豬紅都是經批發到港的，牛紅、雞紅較少人吃，而豬紅則比較受歡迎，因此大家都習慣以豬紅為稱呼。」所以豬紅其實是雜紅，並不只由豬隻的血液製成，只是一個約定俗成的稱呼。