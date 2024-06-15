夏天湯水食譜｜節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火　通腸胃去濕熱20分鐘搞掂

撰文：余曉彤
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連日下雨，天氣濕濕熱熱，令人感到翳焗。要解決心中的悶熱，需要一些清熱消暑湯水，去暑濕之餘，同時滋陰潤燥，節瓜鹹蛋肉片湯便是其中一款非常適合現時季節的健康湯水。
攝影：余曉彤

消暑降火　不只冬瓜

說到消暑的話，第一款想起的食材可能是冬瓜。其實節瓜也有異曲同工之妙。節瓜是冬瓜的一個變種，除了擁有冬瓜的功效如清暑濕、養胃液、補水消腫之外，節瓜味道清潤，鮮美可口，亦有滋陰降火，通腸胃、去濕熱等功效，是解內在濕熱的好幫手，更可以清熱生津，利尿解暑。節瓜≠櫛瓜｜通便降血糖節瓜8功效　1情況勿吃恐胃痙攣！揀靚瓜5招

鹹蛋黃、蛋白下鍋分先後

節瓜鹹蛋肉片湯材料簡單，節瓜解暑清熱、瘦肉鮮甜、鹹蛋鹹香，增加食慾之餘，亦可消除濕熱，而且烹調過程只需約20分鐘，是個快手的夏天靚湯。由於蛋黃較蛋白需要較多時間煮熟，為了保留蛋白的嫩滑質感，可先放蛋黃，後放蛋白，當然一起放亦無不可。

節瓜鹹蛋肉片湯食譜
食譜

節瓜鹹蛋肉片湯（煲）
材料

節瓜2條、鹹蛋1隻、瘦肉200克、生抽1茶匙、生粉1茶匙、砂糖 1/2茶匙、麻油 1/4茶匙、水1公升
做法 1.將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。
2.用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。
3.煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。
4.加入鹹蛋白拌勻，即成。

健康小貼士：

節瓜的含鈉量和脂肪含量都比其他蔬瓜較低，常吃可以起到減肥作用。由於節瓜可以潤燥，所以是特別適合皮膚乾燥、口乾或生痱滋人士。另外，因此湯有鹹蛋，不建議再用食鹽調味。

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