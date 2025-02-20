蒜香牛柳粒食譜｜炸蒜片簡單3步金黃香脆　牛柳粒新手要選這1種

牛柳粒食譜｜做藝人很講主角命，有人一入行便註定有獨挑大樑的魅力，偏偏也有些即使再努力也難攀上一線。食物又何嘗不是？有些食物永遠是餐桌上的主角，有些食物卻只能成為伴碟的「綠葉」或調味品。蒜頭，或許你當它是調味料，但作為蒜味控的我，卻無時無刻把它當主菜來吃，就如這道蒜香牛柳粒。



牛柳粒食譜｜多炸蒜片 留用超百搭

蒜香牛柳粒，誰是主角？很多人覺得是牛粒，因為蒜片極其量也只是用來提味而已。豈料我漸漸發現，原來很多人都跟自己一樣，在牛粒還有大半碟的時候，碟上的蒜片已被逐片逐片掃光了！所以煮這碟餸的時候，我通常都會炸多些蒜片，之後幾天當零食吃也好、用來拌麪又好，儘管它有苦味，那苦味都絕對是討喜的。

如果你是新手，怕牛柳粒煮得不夠軟腍，最好還是揀急凍貨較易處理。

牛柳粒食譜｜牛柳粒新手要選這款

即使你不諳廚藝，憑打邊爐經驗都知道牛肉易熟，不需煮太久，而蒜香牛柳粒大約煎至7、8成熟就夠。對新手而言，急凍牛柳粒會較易處理，而且也無需太過慮雪味等問題，你要擔心的反而是炸蒜片！要炸熟蒜片當然不難，然而要炸到色澤金黃、不會過焦過苦，酥脆又幹身，則需要一些小技巧，甚至曾聽聞把「炸蒜」列作廚師考牌菜之一。

牛柳粒食譜｜炸蒜片金黃香脆小貼士

1 以最小火慢慢炸，需花點耐性。

2 當油開始冒泡便熄火，重複步驟幾次，直至蒜片轉淺黃色便熄火。

3 熄火後，瞬間轉大火，以熱力將油分逼出，蒜片才會更乾爽更脆。

蒜香牛柳粒食譜

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食譜 蒜香牛柳粒（炒） 材料 牛柳粒300克、蒜頭6瓣、生抽1茶匙、胡椒少許、糖1茶匙、油1茶匙、麻油1茶匙、生粉1茶匙、燒汁適量 做法 1.牛柳粒解凍，洗乾淨後瀝乾水份。 2.將生抽、胡椒、糖、油、麻油及生粉醃牛柳粒，醃至少20分鐘。 3.蒜頭去衣，打橫切薄片，再把蒜上的黏液洗淨。 4.以小火慢慢將蒜片炸至金黃色。 5.保留鍋中的蒜油，開中火煎香牛柳粒，一面轉色才轉去煎另一面。 6.把2/3的炸蒜片一同放進平底鑊裏炒。 7.喜歡較濃味的話，可加入燒汁一起炒。 8.將牛柳粒上碟，灑上剩下的蒜片。

健康小貼士：

雖然蒜片炸過後營養會流失，但對於預防癌症、心血管疾病，抗氧化及延緩衰老等仍有一定功效。

攝錄：李啟康、陳詠嵐

剪接：陳詠嵐



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