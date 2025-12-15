薯仔牛柳粒食譜｜做法簡易20分鐘完成、甜脆薯嘜變主角

薯仔牛柳粒食譜｜光顧大排檔，必點蜜糖薯仔牛柳粒！這道菜彷彿帶有神奇魔力，令一眾「食肉獸」變身「薯仔獸」，甫端上桌便一窩蜂把薯仔夾進碗裏，不消一秒又舉筷，向來受歡迎的牛柳粒頓時變成配角。蜜糖薯仔甜脆，黑椒牛柳微辣，再配一支雪凍了的啤酒，足以把煩惱暫時拋諸腦後。攝影：潘思穎



薯仔牛柳粒做法

薯仔要炸得外脆內鬆化，必先經抹乾水分、油炸、瀝油這三個過程，只有在高溫下歷練過的薯仔，才能以金黃色示人。蜜糖薯仔炒到焦糖色最佳，牛柳粒切勿過熟，5至7成軟嫩多汁，到了韌到咬不開時便後悔莫及。有人問，不炸可以嗎？當然可以，把薯仔切塊煎香更方便，不過薯仔的的確確少一份鬆香。在家炮製大排檔風味，未必鑊氣十足，但一定吃得滿足。

蜜糖薯仔牛柳粒食譜

蜜糖薯仔牛柳粒材料：

牛柳粒200克

薯仔1個

鹽2茶匙

蜜糖3湯匙

蒜片適量

指天椒1隻

黑胡椒碎適量

白芝麻適量

油適量

蜜糖薯仔牛柳粒醃料：

糖1茶匙

鹽1茶匙

粟粉1茶匙

蠔油1湯匙

蜜糖薯仔牛柳粒做法：

1.薯仔洗淨、切粒，印乾水分。

2.牛柳粒解凍後，以糖、鹽、蠔油、粟粉醃半小時。

3.大火燒熱油，放入薯仔、鹽，以中火炸至金黃後取起，並用廚紙吸油。

4.在平底鍋爆香蒜片，加入牛柳粒煎至約5成熟。

5.加入薯仔、蜜糖、指天椒與牛柳粒快炒至均勻，上碟時灑上黑胡椒碎和白芝麻即成。

蜜糖薯仔牛柳粒不失敗秘訣：

煎牛柳粒時應先煎一面，再反轉煎另一面，不斷炒來炒去會令肉汁流失。