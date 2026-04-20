蒜頭功效｜生葱熟蒜，中國人老生常談，即葱要生吃，蒜應熟食。但現代有不少科學研究指，蒜頭當中具抗菌消炎功效的蒜素，會因高溫烹調後分解及大大降低含量，因而鼓吹蒜應生吃。究竟蒜頭生吃或熟食最富營養？中醫為何建議吃熟蒜？



蒜頭不少人喜歡生吃，但辛辣刺激，並非每個人都適合。（iStock）

蒜頭功效｜天然抗生素——蒜素 消炎抗菌9大好處

「蒜頭是個寶，常吃身體好」，是因為蒜頭當中含天然抗生素──蒜素（Allicin），具消炎、殺菌、抗癌、抗氧化、防止動脈硬化等功效。可是，若整個蒜頭來吃，原來未必吸收到，因為蒜素需在蒜頭破裂時才會產生，例如剁蓉、拍碎或搗碎等，而所嗅到的濃烈味道便是由蒜素而來。為了避免當中的蒜素流失，和貪其辛辣刺激的感覺，不少人都喜歡生吃。

蒜頭的9大好處：

1. 低卡高營養

2. 促進細胞健康

3. 增強免疫力抗感冒

4. 降血壓

5. 降膽固醇

6. 抗氧化力強

7. 改善運動表現

8. 排走人體重金屬

9. 改善骨骼健康



楊醫師謂生蒜頭不宜多吃，但太高溫烹煮食物亦會失去營養，慢煮微溫最好。

蒜頭功效｜生蒜傷肝損目 熟蒜只宜微溫慢熱

不過，註冊中醫楊明霞卻表示，吃熟蒜較生蒜好。她解釋生蒜味道辛辣，不宜直接食用，會影響腸胃健康，因此，應把蒜頭烹煮才進食，但只宜微溫慢熱，任何食物經過高溫處理也會破壞營養，不獨蒜素。潮流興Slow cook正是這個原因。例如炸蒜片，論口感當然惹味卜卜脆，但營養價值便大大降低了。

蒜頭禁忌｜生蒜3類人士不宜

由於生蒜刺激性強，不是人人適宜，尤其虛弱有熱、脾虛重病、患眼疾肝病者。《本草綱目》有載：「大蒜久食傷肝損目。」因此亦有專家建議，生蒜每天只宜吃3瓣，腸胃差的只能吃1瓣。

註冊中醫楊明霞（相片由被訪者提供）

註冊中醫師楊明霞，香港中文大學中醫藥學哲學博士、香港浸會大學中醫學碩士、香港浸會大學醫學學士及生物醫學學士。為紀念爺爺當年行醫、濟世為懷的理念，成立了「瑤池漢方慈善基金」。

