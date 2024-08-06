夏天湯水合集｜中醫推介15款夏日消暑去濕湯水 冬瓜蓮子消暑健脾
夏天湯水清熱消暑之餘，去濕健脾胃同樣重要。夏天煲咩湯水好？以下15款夏日湯水食譜，用上時令瓜果如西瓜、冬瓜、節瓜、苦瓜等清熱除濕，最適合夏天飲用。
夏天易怒傷津 宜吃健脾食物
天氣炎熱容易令人動怒，耗損人體津液，即中醫所謂的「熱傷津液」，故宜多吃清熱健脾食物，同時少吃辛辣熱氣的食物，以免火上加油。夏天煲咩湯水好？
清熱化濕的食物包括：冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧（有滑胎副作用，孕婦忌用）、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、番茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。
藥食兩用食材包括：綠豆、紅豆、土茯苓、淮山、芡實、茯苓、蓮子、薏苡仁等，消除水腫的效果甚佳。
薏米合掌瓜淡菜湯食譜（4人分量）
材料：
合掌瓜2個
淡菜2両
薏米2両
粟米2條
瑤柱碎1両
蜜棗3粒
豬𦟌半斤
水2公升
薑片4片
鹽1/4茶匙
做法：
1. 瑤柱碎用清水浸泡15分鐘，保留瑤柱水。
2. 粟米、合掌瓜切件。
3. 淡菜浸10分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香，加入熱水煲10分鐘，盛起備用。
4. 冷水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。
5. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時。
6. 加入瑤柱水及鹽調味，即成。
夏天湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯 消暑化濕去水腫1類人不宜
荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜（4-6人分量）
材料︰
荷葉1塊
粉葛1/2個
紅蘿蔔1條
粟米1條
扁豆20克
赤小豆20克
蜜棗3粒
水2.5公升
鹽少許
做法︰
1.粉葛去皮切件，紅蘿蔔及粟米切件。
2.荷葉洗淨浸軟，撕成小塊。赤小豆及扁豆清洗泡水半小時。
3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。
4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
冬瓜西瓜翠衣消暑湯食譜（1-2人分量）
材料：
西瓜皮（細）半個
冬瓜（連皮、瓤和籽）200克
冰糖20克
水5杯
做法：
1.西瓜皮和冬瓜皮洗淨，切成小塊。
2.煲滾水，放入西瓜皮和冬瓜，煮20分鐘。
3.加冰糖煮溶即成。暖飲效果更佳。
夏天湯水食譜｜中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕 淡菜非蔬菜應怎處理？
淡菜冬瓜湯食譜（4人分量）
材料：
淡菜1両
冬瓜（連皮、連核）1斤
粟米2條
眉豆2両
薏米2両
果皮1塊
蜜棗3粒
薑4-5片
水1.5公升
做法：
1.眉豆、薏米、陳皮浸20分鐘並洗淨，果皮刮囊備用。
2.冬瓜及粟米洗淨及切塊。
3.淡菜浸30分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香。
4.煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時，即成。
蓮藕綠豆薏仁湯食譜（4-6人分量）
材料︰
蓮藕1條
綠豆1両
赤小豆1両
薏仁1両
蓮子1両
荷葉1塊
水3公升
做法︰
1. 綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。
2. 蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。
3. 大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。
4. 煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。
花生木瓜眉豆湯食譜（3-4人分量）
材料：
花生2両
木瓜1個
眉豆2両
粟米1條
大棗4粒
陳皮2塊
豬腱半斤
酒少許
水2公升
鹽適量
做法：
1. 花生及眉豆浸水1小時，陳皮浸軟、刮瓤，大棗洗淨備用。
2. 木瓜去皮、刮瓤去籽，切件；粟米切塊備用。
3. 冷水連豬腱放入鍋，加酒，汆水10分鐘後盛起，備用。
4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
鯽魚豆腐湯食譜（3-4人分量）
材料：
鯽魚1條
硬豆腐1盒
扁豆30克
薏米30克
蜜棗3-5粒
薑片3-5片
蔥粒 適量
鹽 適量
水1.2公升
做法：
1. 硬豆腐切件；薏米、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。
2. 洗淨鯽魚，去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。
3. 中火燒熱油鍋，放入鯽魚把兩面煎香，放入煲湯袋內。
4. 煲滾一鍋水，除豆腐外，加入所有材料，用大火煲至滾起，煲10分鐘。
5. 再轉小火煲1小時，加入硬豆腐續煮15分鐘。
6. 加少許鹽調味及灑上蔥粒即成。
冬瓜荷葉水鴨湯食譜（2-3人分量）
材料：
水鴨1隻
冬瓜500克
蓮子30克
荷葉1/4塊
陳皮1角
生薏米10克
熟薏米10克
瑤柱6粒
酒少許
水2公升
鹽適量
做法：
1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。
2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。
3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。
4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。
5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。
6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。
7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。
8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。
夏天湯水食譜｜苦瓜黃豆豬骨湯清熱降火去暗瘡 煲過久影響功效？
苦瓜黃豆豬骨湯食譜（3人分量）
材料：
黃豆100克
苦瓜1條
豬𦟌骨1斤
水1公升
酒少許
做法：
1.浸泡黃豆4至5小時。
2.苦瓜開邊、刮囊，打斜切塊。
3.豬𦟌骨放入滾水中氽水，加些許酒辟味，盛起。
4.煲滾一鍋水，放入黃豆、苦瓜和豬𦟌骨，轉中火煲1小時15分鐘，即成。
夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕 燈心草不宜全棵用？
老黃瓜太子參豬腱湯食譜（3人分量）
材料：
老黃瓜1個
太子參1両
燈心草6扎
生薏米1両
赤小豆1両
栗子20粒
豬腱400克
酒少許
蜜棗3粒
水2公升
鹽適量
做法：
1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。
扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜（4-6人分量）
材料：
扁豆1両
赤小豆1両
節瓜2個
茶樹菇2両
腰果1両
陳皮2塊
水3升
鹽適量
做法︰
1. 洗淨扁豆、赤小豆及腰果，浸泡2小時。
2. 沖洗茶樹菇及陳皮，洗淨節瓜並去皮切塊。
3. 大火煲滾水後，加入全部材料。
4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。
節瓜鹹蛋肉片食譜（2人分量）
材料：
節瓜2條
鹹蛋1隻
瘦肉200克
生抽1茶匙
生粉1茶匙
砂糖 1/2茶匙
麻油 1/4茶匙
水1公升
做法：
1. 將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。
2. 用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。
3. 煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。
4. 加入鹹蛋白拌勻，即成。
蘆筍粟米番茄湯食譜（2-4人分量）
材料
蘆筍100克
粟米2條
番茄2個
栗子（已去殼）50克
合桃50克
薑2片
水1.5升
做法
1.將蘆筍、番茄、粟米及薑洗淨。
2.切掉蘆筍硬的部份；切開番茄及粟米；薑切片。
3.合桃預先浸泡1小時。
4.煲滾水，放入全部材料慢火煲30分鐘完成。
綠豆薏仁湯食譜（1-2人分量）
材料：
綠豆30克
薏仁30克
扁豆30克
土茯苓15克
黃芩6克
陳皮1/4片
水1公升
做法：
1.綠豆浸1小時以上，薏仁、扁豆浸20至30分鐘。
2.土茯苓及黃芩洗淨，陳皮浸軟及刮瓤備用。
3.所有材料連水下鍋，煲至滾起。
4.轉小火煲30分鐘，即成。
夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜 荷葉如何處理?
雪梨荷葉薏米湯食譜（2-3人分量）
材料：
雪梨3個
荷葉1/4塊
薏米50克
無花果4粒
瘦肉400克
酒少許
水1.8公升
鹽適量
做法：
1.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。
2.雪梨去皮、去芯、切塊；薏米及無花果洗淨，備用。
3.冷水連瘦肉放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起及洗淨。
4.所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。