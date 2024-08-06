夏天湯水合集｜中醫推介15款夏日消暑去濕湯水　冬瓜蓮子消暑健脾

夏天湯水清熱消暑之餘，去濕健脾胃同樣重要。夏天煲咩湯水好？以下15款夏日湯水食譜，用上時令瓜果如西瓜、冬瓜、節瓜、苦瓜等清熱除濕，最適合夏天飲用。



夏天易怒傷津 宜吃健脾食物

天氣炎熱容易令人動怒，耗損人體津液，即中醫所謂的「熱傷津液」，故宜多吃清熱健脾食物，同時少吃辛辣熱氣的食物，以免火上加油。夏天煲咩湯水好？

清熱化濕的食物包括：冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧（有滑胎副作用，孕婦忌用）、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、番茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。

藥食兩用食材包括：綠豆、紅豆、土茯苓、淮山、芡實、茯苓、蓮子、薏苡仁等，消除水腫的效果甚佳。

夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯健脾理氣 一家大細都啱飲！

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

薏米合掌瓜淡菜湯食譜（4人分量）

材料：

合掌瓜2個

淡菜2両

薏米2両

粟米2條

瑤柱碎1両

蜜棗3粒

豬𦟌半斤

水2公升

薑片4片

鹽1/4茶匙

做法：

1. 瑤柱碎用清水浸泡15分鐘，保留瑤柱水。

2. 粟米、合掌瓜切件。

3. 淡菜浸10分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香，加入熱水煲10分鐘，盛起備用。

4. 冷水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。

5. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時。

6. 加入瑤柱水及鹽調味，即成。

夏天湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯 消暑化濕去水腫1類人不宜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜（4-6人分量）

材料︰

荷葉1塊

粉葛1/2個

紅蘿蔔1條

粟米1條

扁豆20克

赤小豆20克

蜜棗3粒

水2.5公升

鹽少許

做法︰

1.粉葛去皮切件，紅蘿蔔及粟米切件。

2.荷葉洗淨浸軟，撕成小塊。赤小豆及扁豆清洗泡水半小時。

3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。

4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

夏天湯水食譜｜冬瓜西瓜翠衣消暑湯 瓜皮解熱防中暑

冬瓜西瓜翠衣消暑湯食譜

冬瓜西瓜翠衣消暑湯食譜（1-2人分量）

材料：

西瓜皮（細）半個

冬瓜（連皮、瓤和籽）200克

冰糖20克

水5杯

做法：

1.西瓜皮和冬瓜皮洗淨，切成小塊。

2.煲滾水，放入西瓜皮和冬瓜，煮20分鐘。

3.加冰糖煮溶即成。暖飲效果更佳。

夏天湯水食譜｜中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕 淡菜非蔬菜應怎處理？

淡菜冬瓜湯食譜

淡菜冬瓜湯食譜（4人分量）

材料：

淡菜1両

冬瓜（連皮、連核）1斤

粟米2條

眉豆2両

薏米2両

果皮1塊

蜜棗3粒

薑4-5片

水1.5公升

做法：

1.眉豆、薏米、陳皮浸20分鐘並洗淨，果皮刮囊備用。

2.冬瓜及粟米洗淨及切塊。

3.淡菜浸30分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香。

4.煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時，即成。

夏天湯水食譜｜蓮藕綠豆薏仁湯 利水除濕清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜（4-6人分量）

材料︰

蓮藕1條

綠豆1両

赤小豆1両

薏仁1両

蓮子1両

荷葉1塊

水3公升

做法︰

1. 綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2. 蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。

3. 大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4. 煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

夏天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 去濕重易倦老少咸宜

花生木瓜眉豆湯食譜

花生木瓜眉豆湯食譜（3-4人分量）

材料：

花生2両

木瓜1個

眉豆2両

粟米1條

大棗4粒

陳皮2塊

豬腱半斤

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1. 花生及眉豆浸水1小時，陳皮浸軟、刮瓤，大棗洗淨備用。

2. 木瓜去皮、刮瓤去籽，切件；粟米切塊備用。

3. 冷水連豬腱放入鍋，加酒，汆水10分鐘後盛起，備用。

4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜鯽魚豆腐湯健脾和胃 中醫解開鯽魚飲食禁忌迷思

鯽魚豆腐湯食譜

鯽魚豆腐湯食譜（3-4人分量）

材料：

鯽魚1條

硬豆腐1盒

扁豆30克

薏米30克

蜜棗3-5粒

薑片3-5片

蔥粒 適量

鹽 適量

水1.2公升

做法：

1. 硬豆腐切件；薏米、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。

2. 洗淨鯽魚，去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。

3. 中火燒熱油鍋，放入鯽魚把兩面煎香，放入煲湯袋內。

4. 煲滾一鍋水，除豆腐外，加入所有材料，用大火煲至滾起，煲10分鐘。

5. 再轉小火煲1小時，加入硬豆腐續煮15分鐘。

6. 加少許鹽調味及灑上蔥粒即成。

夏天湯水食譜｜冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑 滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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冬瓜荷葉水鴨湯食譜（2-3人分量）

材料：

水鴨1隻

冬瓜500克

蓮子30克

荷葉1/4塊

陳皮1角

生薏米10克

熟薏米10克

瑤柱6粒

酒少許

水2公升

鹽適量

做法：

1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。

2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。

3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。

4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。

5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。

6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。

7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。

8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜苦瓜黃豆豬骨湯清熱降火去暗瘡 煲過久影響功效？

苦瓜黃豆豬骨湯食譜（3人分量）

材料：

黃豆100克

苦瓜1條

豬𦟌骨1斤

水1公升

酒少許

做法：

1.浸泡黃豆4至5小時。

2.苦瓜開邊、刮囊，打斜切塊。

3.豬𦟌骨放入滾水中氽水，加些許酒辟味，盛起。

4.煲滾一鍋水，放入黃豆、苦瓜和豬𦟌骨，轉中火煲1小時15分鐘，即成。

夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕 燈心草不宜全棵用？

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯食譜（3人分量）

材料：

老黃瓜1個

太子參1両

燈心草6扎

生薏米1両

赤小豆1両

栗子20粒

豬腱400克

酒少許

蜜棗3粒

水2公升

鹽適量

做法：

1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。

2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。

3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜扁赤小豆節瓜茶樹菇湯 健脾消暑化濕去水腫

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜（4-6人分量）

材料：

扁豆1両

赤小豆1両

節瓜2個

茶樹菇2両

腰果1両

陳皮2塊

水3升

鹽適量

做法︰

1. 洗淨扁豆、赤小豆及腰果，浸泡2小時。

2. 沖洗茶樹菇及陳皮，洗淨節瓜並去皮切塊。

3. 大火煲滾水後，加入全部材料。

4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

夏天湯水食譜｜節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火 夏季必飲通腸胃去濕熱

節瓜鹹蛋肉片湯食譜

節瓜鹹蛋肉片食譜（2人分量）

材料：

節瓜2條

鹹蛋1隻

瘦肉200克

生抽1茶匙

生粉1茶匙

砂糖 1/2茶匙

麻油 1/4茶匙

水1公升

做法：

1. 將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。

2. 用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。

3. 煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。

4. 加入鹹蛋白拌勻，即成。

夏天湯水食譜｜蘆筍粟米番茄湯 養脾補腎抗疲勞

蘆筍粟米番茄湯食譜

蘆筍粟米番茄湯食譜（2-4人分量）

材料

蘆筍100克

粟米2條

番茄2個

栗子（已去殼）50克

合桃50克

薑2片

水1.5升

做法

1.將蘆筍、番茄、粟米及薑洗淨。

2.切掉蘆筍硬的部份；切開番茄及粟米；薑切片。

3.合桃預先浸泡1小時。

4.煲滾水，放入全部材料慢火煲30分鐘完成。

夏天湯水食譜｜綠豆薏仁湯清熱解毒 預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

綠豆薏仁湯食譜

綠豆薏仁湯食譜（1-2人分量）

材料：

綠豆30克

薏仁30克

扁豆30克

土茯苓15克

黃芩6克

陳皮1/4片

水1公升

做法：

1.綠豆浸1小時以上，薏仁、扁豆浸20至30分鐘。

2.土茯苓及黃芩洗淨，陳皮浸軟及刮瓤備用。

3.所有材料連水下鍋，煲至滾起。

4.轉小火煲30分鐘，即成。

夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜 荷葉如何處理?

雪梨荷葉薏米湯食譜

雪梨荷葉薏米湯食譜（2-3人分量）

材料：

雪梨3個

荷葉1/4塊

薏米50克

無花果4粒

瘦肉400克

酒少許

水1.8公升

鹽適量

做法：

1.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。

2.雪梨去皮、去芯、切塊；薏米及無花果洗淨，備用。

3.冷水連瘦肉放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起及洗淨。

4.所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。