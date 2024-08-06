夏天湯水合集｜中醫推介15款夏日消暑去濕湯水　冬瓜蓮子消暑健脾

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

夏天湯水清熱消暑之餘，去濕健脾胃同樣重要。夏天煲咩湯水好？以下15款夏日湯水食譜，用上時令瓜果如西瓜、冬瓜、節瓜、苦瓜等清熱除濕，最適合夏天飲用。

夏天易怒傷津 宜吃健脾食物

天氣炎熱容易令人動怒，耗損人體津液，即中醫所謂的「熱傷津液」，故宜多吃清熱健脾食物，同時少吃辛辣熱氣的食物，以免火上加油。夏天煲咩湯水好？

清熱化濕的食物包括：冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧（有滑胎副作用，孕婦忌用）、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、番茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。
藥食兩用食材包括：綠豆、紅豆、土茯苓、淮山、芡實、茯苓、蓮子、薏苡仁等，消除水腫的效果甚佳。

夏天湯水食譜｜薏米合掌瓜淡菜湯健脾理氣　 一家大細都啱飲！

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

薏米合掌瓜淡菜湯食譜（4人分量）

材料：
合掌瓜2個
淡菜2両
薏米2両
粟米2條
瑤柱碎1両
蜜棗3粒
豬𦟌半斤
水2公升
薑片4片
鹽1/4茶匙

做法：
1. 瑤柱碎用清水浸泡15分鐘，保留瑤柱水。
2. 粟米、合掌瓜切件。
3. 淡菜浸10分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香，加入熱水煲10分鐘，盛起備用。
4. 冷水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。
5. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時。
6. 加入瑤柱水及鹽調味，即成。

夏天湯水食譜｜荷葉粉葛扁豆赤小豆湯　消暑化濕去水腫1類人不宜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜（4-6人分量）

材料︰

荷葉1塊
粉葛1/2個
紅蘿蔔1條
粟米1條
扁豆20克
赤小豆20克
蜜棗3粒
水2.5公升
鹽少許

做法︰

1.粉葛去皮切件，紅蘿蔔及粟米切件。
2.荷葉洗淨浸軟，撕成小塊。赤小豆及扁豆清洗泡水半小時。
3.冷水放入赤小豆及扁豆，大火煲滾水後加入其餘材料。
4.水再煲滾後，轉慢火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。

夏天湯水食譜｜冬瓜西瓜翠衣消暑湯　瓜皮解熱防中暑

冬瓜西瓜翠衣消暑湯食譜

冬瓜西瓜翠衣消暑湯食譜（1-2人分量）

材料：

西瓜皮（細）半個
冬瓜（連皮、瓤和籽）200克
冰糖20克
水5杯

做法：

1.西瓜皮和冬瓜皮洗淨，切成小塊。
2.煲滾水，放入西瓜皮和冬瓜，煮20分鐘。
3.加冰糖煮溶即成。暖飲效果更佳。

夏天湯水食譜｜中醫推介淡菜冬瓜湯滋潤袪濕　淡菜非蔬菜應怎處理？

淡菜冬瓜湯食譜

淡菜冬瓜湯食譜（4人分量）

材料：

淡菜1両
冬瓜（連皮、連核）1斤
粟米2條
眉豆2両
薏米2両
果皮1塊
蜜棗3粒
薑4-5片
水1.5公升

做法：

1.眉豆、薏米、陳皮浸20分鐘並洗淨，果皮刮囊備用。
2.冬瓜及粟米洗淨及切塊。
3.淡菜浸30分鐘，去走足絲部分，並以薑片爆香。
4.煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲10分鐘後轉小火煲1小時，即成。

夏天湯水食譜｜蓮藕綠豆薏仁湯　利水除濕清熱消暑去水腫

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜（4-6人分量）

材料︰

蓮藕1條
綠豆1両
赤小豆1両
薏仁1両
蓮子1両
荷葉1塊
水3公升

做法︰

1. 綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。
2. 蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。
3. 大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。
4. 煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

夏天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾　去濕重易倦老少咸宜

花生木瓜眉豆湯食譜

花生木瓜眉豆湯食譜（3-4人分量）

材料：

花生2両
木瓜1個
眉豆2両
粟米1條
大棗4粒
陳皮2塊
豬腱半斤
酒少許
水2公升
鹽適量

做法：

1. 花生及眉豆浸水1小時，陳皮浸軟、刮瓤，大棗洗淨備用。
2. 木瓜去皮、刮瓤去籽，切件；粟米切塊備用。
3. 冷水連豬腱放入鍋，加酒，汆水10分鐘後盛起，備用。
4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜鯽魚豆腐湯健脾和胃　中醫解開鯽魚飲食禁忌迷思

鯽魚豆腐湯食譜

鯽魚豆腐湯食譜（3-4人分量）

材料：

鯽魚1條
硬豆腐1盒
扁豆30克
薏米30克
蜜棗3-5粒
薑片3-5片
蔥粒 適量
鹽 適量
水1.2公升

做法：

1. 硬豆腐切件；薏米、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。
2. 洗淨鯽魚，去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。
3. 中火燒熱油鍋，放入鯽魚把兩面煎香，放入煲湯袋內。
4. 煲滾一鍋水，除豆腐外，加入所有材料，用大火煲至滾起，煲10分鐘。
5. 再轉小火煲1小時，加入硬豆腐續煮15分鐘。
6. 加少許鹽調味及灑上蔥粒即成。

夏天湯水食譜｜冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑　滋陰水鴨如何處理？

冬瓜荷葉水鴨湯食譜
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冬瓜荷葉水鴨湯食譜（2-3人分量）

材料：

水鴨1隻
冬瓜500克
蓮子30克
荷葉1/4塊
陳皮1角
生薏米10克
熟薏米10克
瑤柱6粒
酒少許
水2公升
鹽適量

做法：

1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。
2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。
3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。
4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。
5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。
6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。
7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。
8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜苦瓜黃豆豬骨湯清熱降火去暗瘡　煲過久影響功效？

苦瓜黃豆豬骨湯食譜（3人分量）

材料：

黃豆100克
苦瓜1條
豬𦟌骨1斤
水1公升
酒少許

做法：

1.浸泡黃豆4至5小時。
2.苦瓜開邊、刮囊，打斜切塊。
3.豬𦟌骨放入滾水中氽水，加些許酒辟味，盛起。
4.煲滾一鍋水，放入黃豆、苦瓜和豬𦟌骨，轉中火煲1小時15分鐘，即成。

夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕　燈心草不宜全棵用？

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯食譜（3人分量）

材料：

老黃瓜1個
太子參1両
燈心草6扎
生薏米1両
赤小豆1両
栗子20粒
豬腱400克
酒少許
蜜棗3粒
水2公升
鹽適量

做法：

1.太子參浸30分鐘，洗淨備用；燈心草、生薏米、赤小豆、栗子和蜜棗洗淨。
2.老黃瓜洗淨切開，一分為二，刮囊去核並切塊。
3.煲滾水後放豬腱汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

夏天湯水食譜｜扁赤小豆節瓜茶樹菇湯　健脾消暑化濕去水腫

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜（4-6人分量）

材料：

扁豆1両
赤小豆1両
節瓜2個
茶樹菇2両
腰果1両
陳皮2塊
水3升
鹽適量

做法︰

1. 洗淨扁豆、赤小豆及腰果，浸泡2小時。
2. 沖洗茶樹菇及陳皮，洗淨節瓜並去皮切塊。
3. 大火煲滾水後，加入全部材料。
4. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時，加鹽調味完成。

夏天湯水食譜｜節瓜鹹蛋肉片湯滋陰降火　夏季必飲通腸胃去濕熱

節瓜鹹蛋肉片湯食譜

節瓜鹹蛋肉片食譜（2人分量）

材料：

節瓜2條
鹹蛋1隻
瘦肉200克
生抽1茶匙
生粉1茶匙
砂糖 1/2茶匙
麻油 1/4茶匙
水1公升

做法：

1. 將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。
2. 用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。
3. 煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。
4. 加入鹹蛋白拌勻，即成。

夏天湯水食譜｜蘆筍粟米番茄湯　養脾補腎抗疲勞

蘆筍粟米番茄湯食譜

蘆筍粟米番茄湯食譜（2-4人分量）

材料

蘆筍100克
粟米2條
番茄2個
栗子（已去殼）50克
合桃50克
薑2片
水1.5升

做法

1.將蘆筍、番茄、粟米及薑洗淨。
2.切掉蘆筍硬的部份；切開番茄及粟米；薑切片。
3.合桃預先浸泡1小時。
4.煲滾水，放入全部材料慢火煲30分鐘完成。

夏天湯水食譜｜綠豆薏仁湯清熱解毒　預防口罩引起脾胃濕熱暗瘡

綠豆薏仁湯食譜

綠豆薏仁湯食譜（1-2人分量）

材料：

綠豆30克
薏仁30克
扁豆30克
土茯苓15克
黃芩6克
陳皮1/4片
水1公升

做法：

1.綠豆浸1小時以上，薏仁、扁豆浸20至30分鐘。
2.土茯苓及黃芩洗淨，陳皮浸軟及刮瓤備用。
3.所有材料連水下鍋，煲至滾起。
4.轉小火煲30分鐘，即成。

夏天湯水食譜｜雪梨荷葉薏米湯清熱去濕1類人不宜　荷葉如何處理?

雪梨荷葉薏米湯食譜

雪梨荷葉薏米湯食譜（2-3人分量）

材料：

雪梨3個
荷葉1/4塊
薏米50克
無花果4粒
瘦肉400克
酒少許
水1.8公升
鹽適量

做法：

1.荷葉浸15分鐘後，用熱水煲10分鐘。
2.雪梨去皮、去芯、切塊；薏米及無花果洗淨，備用。
3.冷水連瘦肉放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起及洗淨。
4.所有材料下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

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