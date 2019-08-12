【素食食譜】薯蓉雪糕筒變創意小食　薯仔沙律加脆皮筒雙重享受

薯仔沙律是非常簡單的小食，軟綿綿的口感之上，若然配搭脆卜卜的雪糕脆皮筒，將冷薯仔沙律搖身一變成為玩味十足的雪糕，在炎熱天氣下也頗具噱頭。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影：尹嘉蔚、詹郭敏 剪接：陳錦超 場地提供：CitySuper

如果入廚能夠帶來快樂，簡單而不費力的菜式會倍增快樂。

當預備一個人的食物時不想勞師動眾，與朋友開派對時想簡簡單單便享有美食，又或者炎熱天氣下缺乏動力入廚，沙律實在是很不錯的選擇，最為人喜愛的應該會是薯仔沙律吧！薯仔、粟米粒、沙律醬配些許沙律菜，食材夠簡單，「兒童之選」的口味，卻俘虜不少大朋友的心。

薯蓉雪糕筒。

怕胖要與雪糕絕緣？「雪糕」一定是甜？雪糕不健康不能當正餐？好玩好食的「薯蓉雪糕筒」將這些疑問一併掃空，在既有的框架下加多一筆，將薯仔沙律放上脆皮筒成為「雪糕」，這個有趣的組合啟發自夏天雪糕甜筒。個人喜用美國焗薯，口感比煲湯用的薯仔較「粉」，澱粉重，水分少，做成薯蓉相當不錯，而新薯的水分多，口感雖軟滑但是較濕。

薯蓉雪糕筒食譜

健康小貼士：

薯仔雖是澱粉質食物，但不是致胖元兇，烹調方法才令薯仔的熱量暴升。薯仔本身的熱量低，一個中型薯仔大約有159千卡，含鉀量高有助抑鈉去水腫。薯仔所含的糖屬於寡糖，冷卻了的薯仔是抗性澱粉，更有助餐後控制血糖。薯仔亦有豐富的維他命B6 ，有助改善壞情緒。 使用沙律醬時，只需加少許調味便足夠，建議不多於兩茶匙，沙律醬富含油脂，不建議大量使用。此食譜中的無蛋沙律醬，一湯匙約15克有熱量90.3千卡。 一個脆皮筒的熱量大概為50千卡，低於一塊消化餅。

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食譜 薯蓉雪糕筒（拌） 材料 美國焗薯1個、鹽1/8茶匙、粟米50克、無蛋沙律醬適量、紅橡生菜適量、雪糕筒4個 做法 1.洗淨美國焗薯後蒸熟，壓成薯蓉。 2.薯蓉內加鹽、粟米及沙律醬拌勻成沙律，冷藏備用。 3.紅橡生菜洗淨後瀝乾水分。 4.將紅橡生菜先放入雪糕筒，加上薯蓉沙律完成。

食譜中的無蛋沙律醬可於素食食材店中購買，成份包括黃豆油、蔗糖、純釀造蘋果醋、乳清蛋白（乳製品）、玉米澱粉、纖維素（燕麥纖維）、調味料（甘草萃取物及酵母萃取物）、海鹽。