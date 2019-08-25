【秋刀魚營養】平民食材抵買好處多！降血糖血脂、防止疲勞兼明目

秋刀魚是市民很常買到的魚種之一，而秋刀魚的肉質較為堅硬，所以烹調方式較為受限，如：燒烤、油煎，比起其他魚種，秋刀魚較少以煮湯、清蒸方式呈現，所以也往往被認為是較為廉價的魚類，而且秋刀魚的油脂含量較高，許多怕胖的消費者不敢購買，但其實秋刀魚的營養價值十分豐富，適合每一種族群食用。

點擊下圖看清秋刀魚營養價值！到底能為我們身體帶來什麼好影響？

除了蛋白質以外，油脂的品質是秋刀魚的營養亮點。現代消費者的油脂攝取較多的w-6脂肪酸，這會使身體w-3與w-6失衡，導致發炎的風險增加，因此營養師與相關專家建議要適當攝取含有DHA、EPA等w-3油脂的食物。依照台灣食藥署公布的食品成分資料庫，秋刀魚含有豐富的w-3脂肪酸，每百克的秋刀魚含量達到2,901毫克，僅次於鯖魚的4,503毫克，且秋刀魚的EPA含量也名列前茅，顯示秋刀魚是DHA的優質來源。

此外，秋刀魚也含有豐富的脂溶性維生素E及水溶性維生素B12。可以協助細胞抗氧化，以及參與體內紅血球生成、保護神經髓鞘等功能。了解完秋刀魚，在日常生活中，不妨買點秋刀魚來補充營養吧！

【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：秋刀魚的營養價值？】