【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養　簡單自製牛油果醬

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發覺身邊不少女士都愛吃墨西哥卷餅，感覺好像健康些，而且餡料自行配搭，早上整好一份，當早餐邊行邊食又可以，帶回公司作午餐亦可。今次就示範牛油果雞肉墨西哥卷，惹味又健康！

攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏

剪接：潘諾兒

有餡的墨西哥卷餅其實頗為飽肚，對胃口不太大的女生，足以當正餐來裹腹。餅皮一塊大約43卡路里，對比起一碗251卡的白飯、173卡一碗的淨米粉，墨西哥餅頓時成了健怡低卡之選。這餅皮不算難找，大型超市已經有售，不過食之前要用平底鑊將它烘軟，但只要開小火烘到微暖就夠，因為烘太耐會使餅皮變脆變焦，一捲便折斷，所以確保它變軟身已足夠。

墨西哥餅可以配的餡料多極了，芝士煙三文魚、照燒牛肉、鮮蝦蔬菜等，今次做的是比較大路的牛油果雞肉味，雞柳切粒、簡單醃製、烚熟就行，無技巧可言。反而想講講這牛油果醬，其實已非首次製作，因為它十分百搭，用不完可以冷藏在雪櫃，留起來蘸Nachos、塗多士等，相當惹味，詳細製作步驟可參考下圖。

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

健康小貼士：

墨西哥卷餅皮一塊只有43卡路里，而牛油果熱量雖然不低，卻含不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇並且預防心血管病。有醫學研究更顯示，牛油果能改善肩頸痛問題，亦可抗炎與紓緩關節不適。

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食譜 牛油果雞肉墨西哥卷（烚）
材料 8吋墨西哥餅皮2塊、雞柳2條、鹽少許、黑椒少許、西生菜2片
牛油果醬：牛油果2個、番茄半個、檸檬半個、紫洋葱半個、鹽少許、黑椒少許
做法 1.牛油果肉壓成蓉，番茄和紫洋葱切粒，一同攪勻成牛油果醬。
2.檸檬榨汁，加鹽、黑椒，與牛油果醬拌勻，備用。
3.雞柳切粒，以鹽和黑椒醃15分鐘，煲滾水烚熟後拌入牛油果醬。
4.將墨西哥餅皮放在平底鑊上，烘暖至軟身。
5.餅皮塗上牛油果醬，鋪上生菜，再加雞肉牛油果醬。
6.將餅皮向內捲實，即成。
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