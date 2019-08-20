【牛油果食譜】牛油果雞肉墨西哥卷低卡高營養　簡單自製牛油果醬

發覺身邊不少女士都愛吃墨西哥卷餅，感覺好像健康些，而且餡料自行配搭，早上整好一份，當早餐邊行邊食又可以，帶回公司作午餐亦可。今次就示範牛油果雞肉墨西哥卷，惹味又健康！ 攝影、攝錄：李偉軒、詹郭敏 剪接：潘諾兒

有餡的墨西哥卷餅其實頗為飽肚，對胃口不太大的女生，足以當正餐來裹腹。餅皮一塊大約43卡路里，對比起一碗251卡的白飯、173卡一碗的淨米粉，墨西哥餅頓時成了健怡低卡之選。這餅皮不算難找，大型超市已經有售，不過食之前要用平底鑊將它烘軟，但只要開小火烘到微暖就夠，因為烘太耐會使餅皮變脆變焦，一捲便折斷，所以確保它變軟身已足夠。

墨西哥餅可以配的餡料多極了，芝士煙三文魚、照燒牛肉、鮮蝦蔬菜等，今次做的是比較大路的牛油果雞肉味，雞柳切粒、簡單醃製、烚熟就行，無技巧可言。反而想講講這牛油果醬，其實已非首次製作，因為它十分百搭，用不完可以冷藏在雪櫃，留起來蘸Nachos、塗多士等，相當惹味，詳細製作步驟可參考下圖。

牛油果雞肉墨西哥卷食譜

健康小貼士：

墨西哥卷餅皮一塊只有43卡路里，而牛油果熱量雖然不低，卻含不飽和脂肪酸，有助降低壞膽固醇並且預防心血管病。有醫學研究更顯示，牛油果能改善肩頸痛問題，亦可抗炎與紓緩關節不適。

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